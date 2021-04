Sakrament Eucharystii nie jest wirtualny  

Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze przewodniczył bp Romuald Kamiński. Liturgię koncelebrował biskup Jacek Grzybowski.

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej wygłosił również homilię, podczas której mówił o przeżywaniu sakramentu Eucharystii w czasie pandemii:

- Okazało się, czasem po wielu miesiącach, że oglądanie to nie to samo, co przeżywanie. Można z największych nawet sanktuariów kościelnych oglądać Eucharystię, słuchać pięknych, mądrych i ciekawych homilii, modlić się z ludźmi, ale ostatecznie to nie jest to samo, kiedy chociażby przyjdzie kapłan do domu, udzieli Komunii św., pomodli się razem z nami i naprawdę, realnie przyjmiemy Najświętsze Ciało Pana Jezusa - mówił bp Jacek Grzybowski, zwracając uwagę na realną obecność Pana Jezusa w sakramencie Eucharystii. - Spotkanie z Jezusem, spotkanie z liturgią, musi mieć w sobie realność. Zrozumieliśmy, co mówił Katechizm prostym językiem. Co to jest sakrament? Widzialny znak niewidzialnej łaski. Widzialny - to znaczy jaki? To znaczy realny, nie wirtualny. Ta moc sakramentu sprawia, że spotyka się wspólnota, że jest celebracja, że możemy w jednej przestrzeni, ale także w jednym czasie, skupieni i zorganizowani, uczestniczyć w tajemnicach wiary.

Na zakończenie biskup Jacek Grzybowski zaapelował o modlitwę za możliwość spokojnego i bezpiecznego celebrowania Eucharystii.

- Myślę, że w Wielki Czwartek, szczególnie dzisiaj, dziękujmy za dar Eucharystii i za dar kapłaństwa, prosząc Boga z całego serca, ofiarując w tej intencji cierpienie, aby nigdy nie dotknęło nas to, co dotknęło przez tyle wieków i tysiącleci ludzi naznaczonych brakiem obecności Boga. Módlmy się i prośmy, aby choć w utrudniony sposób, w trudnych może sytuacjach, wymagających od nas więcej organizacji, więcej mądrości i więcej roztropności, abyśmy zawsze mogli spotykać się we wspólnocie, w pokoju i bezpieczeństwie celebrować tajemnice naszej wiary, mieć kapłanów, którzy będą realizować wobec nas święte sakramenty, a przede wszystkim mieć i spotykać Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszej Krwi i w Najświętszym Ciele w Sakramencie Ołtarza.

W Wielki Piątek nie celebruje się Eucharystii. Biskupi będą przewodniczyć liturgiom Męki Pańskiej: bp Romuald Kamiński o godzinie 18 w konkatedrze na Kamionku (transmisja w Radiu Warszawa), a bp Jacek Grzybowski o godzinie 19 w kaplicy Matki Bożej Różańcowej Sióstr Dominikanek Misjonarek w Zielonce. SalveNET przeprowadzi transmisję o godzinie 18 z katedry warszawsko-praskiej.