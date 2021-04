Niech "Alleluja" nas odmienia  

W reżimie sanitarnym, w skromniejszej formie, o poranku w parafiach diecezji warszawsko-praskiej odbyły się Msze św. rezurekcyjne.

Msza Św. Rezurekcyjna - TRIDUUM PASCHALNE w Katedrze Warszawsko-Praskiej (4.04.2021, godz. 6.00)

Salve NET

- Boża odpowiedź ma moc dotknąć serce każdego z nas. Obudzić w nas na nowo wiarę i nadzieję, tchnąć w nas miłość, byśmy nią żyli. Ta Boża odpowiedź uzdalnia nas do działania, zmienia nasze spojrzenie na drugiego - mówił podczas Mszy św. rezurekcyjnej ks. Piotr Stępniewski.

- Prośmy więc dziś Boga, w dniu zmartwychwstania Chrystusa, aby Jego odpowiedź miłości zabrzmiała w naszych sercach z całą mocą, żeby to "Alleluja", które wyśpiewujemy tutaj w kościele, brzmiało w nas, dźwięczało jasnym, pełnym dźwiękiem, by odmieniało nasze myślenie, nasze życiowe plany, spojrzenie w lustro, spojrzenie wokół siebie. Bóg, który nas ukochał, Bóg, który pokłada w nas nadzieję, tego ranka na nowo budzi nas do życia i daje nam wielką obietnicę. Nawet tam, gdzie zakrólowała śmierć, On ma moc obudzić życie. Niech ta nadzieja płynąca z Bożej odpowiedzi zaowocuje uśmiechem na naszych twarzach, choćby ten uśmiech był skryty pod maseczką - życzył proboszcz parafii katedralnej diecezji warszawsko-praskiej.