Aniołowie objaśniają nam tajemnicę zmartwychwstania  

Na kanale "Któż jak Bóg" na YouTube ukazał się pierwszy odcinek z cyklu konferencji pod hasłem: "Aniołowie w tajemnicach Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia". Znany rekolekcjonista i redaktor naczelny dwumiesięcznika "Któż jak Bóg" wyjaśni udział istot niebieskich w tajemnicach zmartwychwstania i wniebowstąpienia, odwołując się do konkretnej Ewangelii.

Aniołowie w tajemnicy zmartwychwstania - odcinek 1/5

Któż jak Bóg

- W Biblii jest około 300 miejsc, w których występują aniołowie. Towarzyszą Jezusowi w najważniejszych momentach Jego życia: uwielbiają Boga podczas jego narodzin, usługują Mu na pustyni, pokrzepiają przed męką, towarzyszą, kiedy wstępuje do Ojca. Są także obecni przy pustym grobie - mówi michalita. - Każdy z Ewangelistów opisuje tę scenę trochę inaczej, ale po złożeniu tych historii mamy pełny obraz tego, co wydarzyło się w wielkanocny poranek - dodaje.

Zdaniem michality, aniołowie pomagają nam zrozumieć, co oznacza pusty grób. Wyjaśniają trudną do objęcia rozumem sytuację. - Maria Magdalena, kiedy zobaczyła pusty grób, była przerażona, myślała, że ktoś ukradł ciało Jezusa. Dopiero anioł wyjaśnia jej, że pusty grób jest oznaką zmartwychwstania. Bez pomocy aniołów możemy poprzestać na rozumowej interpretacji sytuacji, które przytrafiają się w naszym życiu - mówi ks. Piotr Prusakiewicz. - Aniołowie to świadkowie zmartwychwstania, trzeba modlić się, by wysłannicy nieba pomogli nam przyjąć i zrozumieć Dobrą Nowinę o żyjącym Jezusie. Oni w Piśmie Świętym także dają nam wskazówki, gdzie Go szukać - dodaje.