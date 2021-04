Skasuj bilet kupiony przez komórkę. Nowe zasady

Jeszcze niedawno bilet, który kupowany był za pośrednictwem aplikacji, był od razu skasowany. Nie można więc było kupić biletów w dowolnym momencie czy na zapas i użyć wtedy, kiedy są potrzebne. Od 2 kwietnia korzystanie z takich biletów jest łatwiejsze.

W aplikacjach mobilnych można kupić, podobnie jak to jest w przypadku biletów kartonikowych, od razu kilka biletów, i to różnego rodzaju. I można to zrobić w dowolnym momencie, bo bilety nie są aktywne i czas ich ważności nie płynie od chwili zakupu. Tak, jak to jest z biletami kartonikowymi, bilet z aplikacji trzeba skasować po wejściu do pojazdu lub przed przekroczeniem linii bramek w metrze i dopiero od tego momentu jest on ważny. Kupione, ale nieskasowane bilety poczekają na następną podróż.

Skasowanie biletu z aplikacji to zeskanowanie kodu QR. W górnej części pojazdu, naprzeciwko drzwi wejściowych, są umieszczone naklejki z kodem QR przypisanym do konkretnego pojazdu. W metrze kody są umieszczone przed bramkami biletowymi oraz przy windach, czyli tam, gdzie przekraczamy strefę biletową.

Kody można swobodnie zeskanować, nawet z odległości 2-3 metrów. Tę czynność należy wykonać od razu po wejściu do autobusu, pociągu lub tramwaju, a w przypadku przejazdu metrem - przed przekroczeniem linii bramek lub wejściem do windy, czyli tak, jak to trzeba zrobić z biletem kartonikowym.

Pasażerowie korzystający z oferty Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD także muszą zeskanować kod QR umieszczony w pobliżu drzwi wejściowych.



Przez minutę po skasowaniu biletu na ekranie aplikacji będzie się na czerwono wyświetlał licznik upływającego czasu, a na trzy minuty przed końcem ważności biletu pasażer zostanie o tym fakcie powiadomiony przez aplikację. Jeśli jednak pasażer nie zamierza jeszcze wysiadać, może wtedy dokupić drugi bilet lub wykorzystać bilet kupiony wcześniej, który automatycznie się aktywuje po zakończeniu ważności pierwszego biletu. Skorzystanie z funkcji przedłużenia biletu oznacza, że nie trzeba skanować kodu w celu aktywacji nowego biletu. Ta funkcjonalność jest bardzo przydatna szczególnie przy przejazdach liniami metra. Sama kontrola biletów przebiega bardzo prosto. Pasażer pokazuje kontrolerowi skasowany bilet na urządzeniu mobilnym, a urządzenie kontrolerskie odczytuje kod QR.