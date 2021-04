Jezus zmartwychwstał, więc zatańcz z radości  

Co roku zapraszali na pl. Zamkowy, żeby cieszyć się wspólnym tańcem ze zmartwychwstania Chrystusa. Głównym punktem wydarzenia było zawsze wykonanie autorskiego układu choreograficznego do piosenki "Uratowani" zespołu Trzecia Godzina Dnia, któremu towarzyszyły uwielbienie śpiewem oraz inne animacje muzyczne.

Modzi z Wolontariatu Misyjnego "Salvator" zachęcali mieszkańców Warszawy oraz turystów do wspólnego tańca i śpiewu na pl. Zamkowym, między kościołem św. Anny a Kolumną Zygmunta.

"Niestety w związku z pandemią nie będziemy mogli spotkać się na warszawskim Starym Mieście, jednak mimo to chcemy odtańczyć go w wersji zdalnej Chcesz zatańczyć razem z nami? Świetnie! Dołącz do wydarzenia i czekaj na szczegóły" - zapraszają w tym roku wolontariusze na dedykowanej wydarzeniu stronie na Facebooku.

- Zachęcamy do nagrywania filmików z wykonania Tańca Wielkanocnego i nadsyłania ich na mail: taniecwielkanocnywarszawa@ gmail.com. W ten sposób, mimo obostrzeń, możemy zatańczyć razem. W Niedzielę Miłosierdzia o 14.00 na wydarzeniu "Taniec Wielkanocny Warszawa 2021" zostanie opublikowany tegoroczny zmontowany z nadesłanych materiałów film, wzbogacony o wywiady na temat zmartwychwstania, nagrywane przez naszych wolontariuszy w czasie Rezurekcji w tym roku. W ubiegłym roku otrzymaliśmy pojedyncze filmiki nie tylko z Polski, ale i z Afryki, Tajlandii, Chorwacji i Anglii. W ten sposób chcemy okazać radość ze zmartwychwstania Chrystusa. Tym razem spotkamy się nie na żywo, ale tak samo radośnie - zapewnia Agnieszka Kopczyńska.