Różaniec z klerykami. "Przyślij intencje"  

Klerycki szturm do nieba trwa cały tydzień. "Wiele osób modli się za kleryków naszego seminarium, za co bardzo dziękujemy. Także i nasi alumni modlą się w powierzonych intencjach, m.in. podczas czwartkowego Różańca. I właśnie do tej wspólnej modlitwy różańcowej w poleconych intencjach chcielibyśmy zaprosić" - piszą na stronie seminarium klerycy.

Intencje można wysyłać przez specjalnie przygotowaną na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawski-Praskiej skrzynkę intencji.



Różaniec w intencji powołań i składanych intencji jest celebrowany w każdy czwartek roku akademickiego o godz. 21. Modlitwa transmitowana jest w internecie na kanale YouTube WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej. Rozważania do tajemnic różańcowych przygotowują każdorazowo klerycy.