Dzisiaj imieniny ks. Jerzego  

W wywiadzie dla Informacyjnej Agencji Radiowej minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, powiedział, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko był kapłanem ogromnej wiary i ogromnej nadziei. - Wspominamy kapłana, który bardzo dobrze rozumiał rolę, jaką księża w Rzeczypospolitej sprawowali i sprawują. Ksiądz Jerzy wiedział, że ma być dla wiernych, dla ludzi Solidarności, dla ludzi pracy, dla ludzi, którzy odczuwali wyjątkowo boleśnie zniewolenie komunistyczne - powiedział dla IAR Jan Józef Kasprzyk.

Przypomniał, że w jednym z ostatnich swoich wystąpień ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział, że nie należy bać się tych, którzy mogą zabić ciało, ale ducha zabić nie mogą. - Jakby proroczo mówił o sobie, jako osobie później zamordowanej przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. To jest ogromna rola, jaką wypełnił zarówno podczas swojego życia, jak również po męczeńskiej śmierci, bo tak jak mówił Ojciec święty Jan Paweł II - "z tej śmierci przyjdzie zwycięstwo" - podkreślił polityk. - Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko w homiliach przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu, głosząc zasadę: "zło dobrem zwyciężaj” - dodał minister.

- Ten wielki ruch Solidarności, który bezkrwawo przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości, był ucieleśnieniem tego, co ksiądz Jerzy głosił. Również słowa, które w 10. rocznicę męczeńskiej śmierci przypomniał papież święty Jan Paweł II, mówiąc, że "ten kapłan męczennik pozostanie na zawsze w pamięci naszego narodu jako obrońca prawdy, sprawiedliwości i godności człowieka” - przypomniał minister Kasprzyk.



Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko zginął 19 października 1984 r. w wieku 37 lat. Uprowadzony i zamordowany przez funkcjonariuszy bezpieki, w drodze powrotnej do Warszawy po Mszy św. odprawionej w parafii św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Po śmiertelnym pobiciu oprawcy wrzucili ciało księdza do Wisły na tamie koło Włocławka.

Ks. Jerzy Popiełuszko po trwającym 13 lat procesie beatyfikacyjnym został ogłoszony błogosławionym w 2010 r. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny.

Był kapelanem Solidarności, sprawowane przez niego w kościele św. Stanisława Kostki Msze św. za Ojczyznę gromadziły tysiące ludzi. W homiliach kapłan otwarcie mówił o obronie ideałów Solidarności, a także o sprzeciwie wobec przemocy. Był wielokrotnie inwigilowany i szykanowany.