W Warszawie powstaną cztery punkty masowych szczepień  

Warszawiacy chcą się szczepić przeciw koronawirusowi, chcą wrócić do normalności i czuć się bezpiecznie, a naszym celem jest jak najszybsze zaszczepienie wszystkich chętnych mieszkańców. Dlatego byliśmy gotowi do uruchomienia 13 miejskich punktów szczepień powszechnych. Nasze założenia oparliśmy o informacje władz centralnych, że już w kwietniu do Polski trafią nieograniczone ilości szczepionek. Teraz będziemy mogli stworzyć cztery warszawskie punkty szczepień powszechnych. Termin ich uruchomienia dostosowaliśmy od dostaw szczepionek, dlatego szczepienia w nowo tworzonych punktach planujemy rozpocząć w połowie maja - poinformował Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy.

Największy z nich będzie działał na stadionie warszawskiej Legii przy ul. Łazienkowskiej 3, a pozostałe trzy powstaną:

- w hali sportowej OSiR Targówek przy ul. Ossowskiego 25

- w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21

- w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1

Jak informuje prezydent Trzaskowski, łącznie w czterech warszawskich punktach szczepień powszechnych po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej będzie można szczepić blisko 9 tys. osób dziennie, czyli ponad 60 tys. tygodniowo - pod warunkiem oczywiście, że punkty otrzymają wystarczające ilości szczepionek.

W ramach przygotowań Warszawy do programu szczepień powszechnych została już uruchomiona strona warszawaszczepi.pl. Mieszkańcy mogą na niej znaleźć informacje o programie szczepień, zarejestrować się w centralnym rejestrze na szczepienie czy pobrać gotowy do wydrukowania kwestionariusz kwalifikujący do szczepienia. - Co ważne, za pośrednictwem strony warszawaszczepi.pl rekrutujemy również personel medyczny do miejskich punktów szczepień - dotychczas otrzymaliśmy prawie 700 aplikacji - dodaje prezydent Trzaskowski.

Jak podkreśliła Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m. st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za obszar miejskiej polityki zdrowotnej, dzięki niezbędnemu personelowi i obiecanym przez rząd wielomilionowym dostawom szczepionek, Warszawa będzie szczepić więcej mieszkańców również w puntach szczepień, które działają już w miejskich przychodniach. - To 59 lokalizacji, gdzie obecnie szczepimy 2 tys. mieszkańców tygodniowo, a przy zwiększonych dostaw szczepionek, możemy zwiększyć liczbę szczepień nawet do kilkunastu tysięcy tygodniowo - podkreśliła wiceprezydent Kaznowska.