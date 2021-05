Bł. Hanna Chrzanowska zrealizowała świętość, którą Bóg jej zadał  

Organizatorem uroczystości było Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich. Mszy św. w zastępstwie bp. Romualda Kamińskiego przewodniczył ks. Maciej Miętek, wicekanclerz kurii warszawsko-praskiej.

Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, ks. Arkadiusz Zawistowski, przypomniał w homilii życiorys urodzonej 7 października 1902 r. przy ul. Senatorskiej 38 w Warszawie błogosławionej, w którym szczególną uwagę zwrócił na jej pielęgniarskiej powołanie. - Haniu, Jezus cię złowił, ale nie od razu. Byłaś człowiekiem, który lubił humanizm, wartości, dopiero w latach 30. twojego życia Pan Jezus zawołał cię. Otworzyłaś się na Ewangelię, a twoja praca jako pielęgniarki nabrała głębi i rozmachu - powiedział ks. Zawistowski.

Przytoczył także słowa błogosławionej ukazujące sens jej pracy.

„Nasz zawód ma w sobie tyle godności, że stoimy przy chorych do końca, do śmierci i przy śmierci. Wyznam, że czuję szczególną wdzięczność do Boga właśnie za to” - cytował.

W homilii, która była modlitwą, wielokrotnie prosił patronkę służby zdrowia, zwracając się do niej po imieniu, o potrzebne siły fizyczne i duchowe w trudnym czasie pandemii, podkreślając, że zawód ten to szczególny charyzmat służby bliźnim. - Ty prawdę pisałaś, że pielęgniarki to siostry, a siostry to bliźni, czyli ten, który jest blisko osób, które cierpią - wyjaśnił.

Na zakończenie liturgii głos zabrał ks. Maciej Miętek, wicekanclerz kurii warszawsko-praskiej. - Hanna Chrzanowska nie jest postacią tylko i wyłącznie legendarną. Dobro, które wynika z jej życia, wytrzymuje próbę czasu, niepokoi nasze sumienia, zmusza nas do refleksji nad sobą dlatego, że jej posługa wynikała z głębokiej wiary i miłości do Jezusa Zmartwychwstałego, którego spotykała w swoim życiu w modlitwie, w słowie Bożym, sakramentach Kościoła, i którego dzięki mocy modlitwy i wiary mogła odnaleźć w drugim człowieku - powiedział wicekanclerz.

- Prosimy naszą patronkę, byśmy potrafili dostrzegać Boga w ludziach zwłaszcza tych, w których jego obraz wydaje się być zamazany. To jest nasze chrześcijańskie zadanie i tego bł. Hanna nas uczy. Ona zrealizowała w sobie chrześcijańską świętość, którą Bóg jej zadał. Jest dla nas przykładem odrzucenia doczesnego komfortu i szukania Boga, który jest dla nas doczesnym szczęściem - dodał.

W uroczystości wzięły udział delegacje ze sztandarami Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z Katowic, Krakowa, Częstochowy i Ostrołęki.

Msza św. w praskiej katedrze to druga inicjatywa na terenie diecezji warszawsko-praskiej zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich upamiętniająca błogosławioną pielęgniarkę. 23 czerwca 2020 r. w rocznicę jej chrztu w parafii św. Wojciecha w Wiązownej została odprawiona Msza św.