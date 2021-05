Patron spraw beznadziejnych  

Ojciec Kijas podzielił swoją książkę na 40 rozdziałów charakteryzujących prymasa.

"To liczba biblijna, pełna znaczeń i pełna wewnętrznej dynamiki. Liczba czterdzieści opisuje drogę biblijnego pielgrzyma, który opuszcza swoje dotychczasowe miejsce i wyrusza w drogę, aby dojść do miejsca wyznaczonego mu przez Stwórcę. Jest to droga zbawienia, doskonałości, droga do celu. Tak było w życiu ludu wybranego, w życiu Jezusa i tak również było w życiu Prymasa" - pisze we wstępie autor, zauważając, że w ciągu 80 lat życia Wyszyńskiego zmieniało się niemal wszystko wokół: świat, Europa, Kościół, jego ojczyzna i on sam.

Każdy rozdział książki "Wyszyński. 40 spojrzeń" opisuje inną cechę prymasa, np. "Bardzo był ciekaw życia", "Wznosił się wysoko, bo miał przeciwny wiatr", "Szanował kobietę" czy "Oddychał uczuciem wdzięczności".

- Czasami wiele o człowieku mówi nawet jego nazwisko. Wyszyński chciał być wyższy niż szarość dnia codziennego. Chciał się wznosić ponad zwyczajny bieg spraw i sięgać głębi życia, do czegoś, co jest ważniejsze, ma drugie dno - mówi mieszkający w Rzymie przy pl. Weneckim franciszkanin, o. Zdzisław J. Kijas. - Autentycznego Wyszyńskiego trzeba więc szukać w odcieniach, poza głosem mikrofonu, gdy mógł być pewny, że nie jest podsłuchiwany i śledzony - dodaje, opisując Prymasa Tysiąclecia jako osobę prostą w obejściu, w gestach, zachowaniu, byciu, dialogach. Kogoś, kto mimo wielkiej inteligencji nie przytłaczał sobą i swoją osobowością - mówi relator procesu beatyfikacyjnego prymasa.

