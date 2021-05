"Charyzmat naszej patronki to krzepiące spojrzenie na cały Kościół”  

Uroczystej Mszy św. 8 maja w jezuickim sanktuarium przewodniczył ojciec prowincjał Tomasz Ortmann SJ. Liturgię poprzedziło nabożeństwo ku czci Matki Bożej Łaskawej. Niestety, podobnie jak w zeszłym roku, procesja wzdłuż murów Starego Miasta z zabytkową figurą Matki Bożej Łaskawej nie odbyła się.



Rozpoczynając uroczystość jezuita o. Lesław Ptak, rektor sanktuarium Matki Bożej Łaskawej odczytał tekst tzw. ślubów warszawskich, które w 1652 r. ówczesny magistrat Warszawy złożył Matce Bożej Łaskawej w dowód wdzięczności za uratowanie miasta od zarazy. - Śluby te są cały czas aktualne - powiedział rektor sanktuarium i przypomniał, że to właśnie w ich tekście po raz pierwszy Maryja została nazwana strażniczką naszej ziemi - Lechii, na cztery lata przed tym, jak król Jan Kazimierz obrał ją Królową Polski.

- Gromadzimy się po raz kolejny, by dziękować za obecność Maryi w naszej stolicy i naszej ojczyźnie. Po raz kolejny chcemy zawierzyć Jej wstawiennictwu Warszawę i Polskę - dodał.

W Mszy św. uczestniczyli czciciele Matki Bożej Łaskawej oraz przedstawiciele Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej z jej prezes Elżbietą Olejnik, Rycerze Jana Pawła II i Rycerze Matki Bożej.



Uroczystej liturgii przewodniczył jezuita o. Tomasza Ortman, przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów. Na początku homilii prowincjał jezuitów przypomniał o rozpoczynającym się 20 maja Roku Ignacjańskim upamiętniającym 500-lecie nawrócenia św. Ignacego i 400-lecia jego kanonizacji. Obchody potrwają do końca lipca 2022 r. i towarzyszyć im będzie peregrynacja relikwii i ikony założyciele jezuitów

Zainspirowany duchowością założyciela, kaznodzieja zwrócił uwagę, że przedmiotem medytacji mogą być także codzienne modlitwy. - Chciałbym to zaproszenie św. Ignacego podjąć i zatrzymać się nad modlitwą do Matki Bożej, której intensywność wzmogła się w czasie pandemii, także z inicjatywy papieża Franciszka, który w maju zainicjował różańcowy maraton w intencji jej ustania - zauważył.

Analizując modlitwę "Zdrowaś Maryjo” kaznodzieja zwrócił uwagę, że składa się ona dialogu trzech osób. - Pierwsze słowa tej modlitwy: "Bądź pozdrowiona łaski pełna Pan z Tobą” to słowa Anioła Gabriela wypowiedziane w momencie zwiastowania, kolejny głos to słowa św. Elżbiety: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona”, trzeci głos to głos Kościoła, który wypowiada swoją prośbę - powiedział.