20-lecie Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej "Musica Sacra"  

Liturgii przewodniczył ks. Dariusz Szczepaniuk, kanclerz Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej, homilię wygłosił ks. Roman Szpakowski SDB, prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Na początku liturgii ks. Szczepaniuk przypomniał, że chór katedry służy ludziom, ale przed wszystkim śpiewa na chwałę Pana: - Tak wiele dokonań, tak wiele sukcesów, tak wiele ludzi mogli cieszyć swoją muzyką, ale przede wszystkim śpiew, muzyka kościelna to jeden z istotnych elementów liturgii i to wszystko, co wykonują swoim głosem, talentem, to na chwałę Panu Bogu. Dlatego za te talenty i to wszystko, co przez te 20 lat udało się dokonać, dziękujemy dobremu Bogu, prosząc, aby nieustannie wspierał wszystkich członków naszego chóru potrzebnymi łaskami, obfitym błogosławieństwem, tak, aby w naszej katedrze i poza nią wyśpiewywał chwałę Pana - powiedział kanclerz.

Ksiądz Szpakowski SDB w homilii przypomniał, że śpiew jest elementem liturgii i niesie ze sobą wielkie dzieło ewangelizacyjne. - Czas to przedziwny żywioł, który sprawia, że lat nam ubywa i przybywa zarazem. Ubywa, to oczywiste, a przybywa, bo rosną jubileuszowe wyliczenia. Jesteśmy dziś razem, by podczas uroczystej Mszy św. dobremu Bogu dziękować za 20 lat istnienia i działania Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej "Musica Sacra". Za lata, które są żywym dowodem nie tylko aktywności duchowej, kulturowej i społecznej Kościoła, ale wskazują także na realną potrzebę nieustannej ewangelizacji także poprzez śpiew, i to piękny śpiew chóralny - mówił.

Po Mszy św. odbyła się uroczystość związana z wręczeniem odznaczeń przyznanych przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, wicepremiera Piotra Glińskiego artystom związanym z zespołem: prof. Marianowi Borkowskiemu (Złoty Medal Gloria Artis), dr. hab. Marcinowi Łukaszewskiemu, prof. UMFC (Brązowy Medal Gloria Artis), Joannie Łukaszewskiej, Łukaszowi Farcinkiewiczowi i Chórowi Katedry Warszawsko-Praskiej "Musica Sacra" (honorowe odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej"). Chór otrzymał także Nagrodę Wydawców Katolickich "Feniks" 2020 za płytę z utworami Stanisława Moniuszki. Dyrektorem artystycznym zespołu jest jego założyciel prof. Paweł Łukaszewski.