To tylko z pozoru inny futbol. Emocje, wysiłek, determinacja są takie same, a może nawet większe, niż w przypadku zwykłej piłki. Na obiektach Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej w Warszawie reprezentacja Polski wywalczyła trzecie z rzędu zwycięstwo w Amp Futbol Cup. Dziesiąta edycja międzynarodowego turnieju w ampfutbolu to wstęp do przygotowań biało-czerwonych do Mistrzostw Europy, które we wrześniu odbędą się w Krakowie.

W jubileuszowej, dziesiątej edycji Amp Futbol Cup Polacy zmierzyli się z Ukrainą i Izraelem, który dopiero kilkanaście miesięcy temu powołał drużynę narodową.

Polacy potwierdzili świetną formę strzelecką i pokonali Izrael aż 14:0. Po cztery bramki zdobyli: Tomasz Miś oraz Bartosz Łastowski, który świętował swoje setne trafienie w biało-czerwonych barwach. Podopieczni selekcjonera reprezentacji Polski Marka Dragosza zakończyli Amp Futbol Cup pewnym zwycięstwem, 4:0 z Ukrainą. W sumie rozegraliśmy cztery mecze z bilansem bramek 36:0.

Amp futbol to piłka nożna rozgrywana przez zawodników po jednostronnej amputacji kończyny dolnej - w przypadku graczy z pola lub kończyny górnej u bramkarzy.

Amp Futbol narodził się w Stanach Zjednoczonych 30 lat temu. Don Benett, pomysłodawca takiej piłki, który stracił nogę podczas żeglowania, szybko znalazł promotora, profesjonalnego sędziego piłkarskiego Billa Barry’ego, który jeździł po całym świecie promując piłkę o kulach. Dzięki jego staraniom mecze piłkarzy po amputacjach rozgrywane były w trakcie dużych amerykańskich imprez sportowych, zyskując nowych fanów. Pierwsze mistrzostwa poza Stanami Zjednoczonymi odbyły się w 1991 r. w... Taszkiencie.

Pierwsze treningi amp futbolu w Polsce miały miejsce w październiku 2011 roku, kiedy na zgrupowanie w Warszawie przyjechało 13 zawodników. Zgrupowanie odbyło się dzięki inicjatywie Mateusza Widłaka, absolwenta fizjoterapii na Warszawskiej Akademii Medycznej oraz CESLA na Uniwersytecie Warszawskim. Razem z Markiem Dragoszem, licencjonowanym trenerem UEFA A oraz założycielem wielu akademii bramkarskich w całej Polsce, powołali w marcu 2012 roku Reprezentację Polski.