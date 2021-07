Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania, które wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z zakażeniem koronawirusem.



Dzięki takiej rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19, mogą znacznie poprawić swoją sprawność oddechową, ale też zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową oraz szybciej powrócą do pełnej sprawności. "Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich kondycję psychiczną" - dodaje MUW. Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne.



Jednocześnie łóżka w Szpitalu Południowym nadal są w gotowości do przyjęcia większej liczby pacjentów, gdyby wzrosła liczba zachorowań. Szpital ten został wyznaczony jako placówka wiodąca do leczenia pacjentów z COVID-19 w Warszawie - tak, aby w innych miejskich placówkach nie wyznaczać łóżek covidowych i aby służyły one w jak największym zakresie pacjentom z innymi schorzeniami.



"Pacjenci z COVID-19 z Warszawy i okolic są kierowani obecnie do Szpitala Południowego, dlatego nadal musi on dysponować odpowiednim potencjałem. W innych miejskich placówkach nie ma już wyznaczonych miejsc dla pacjentów z potwierdzonym COVID-19" - wyjaśnia urząd.