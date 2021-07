Trenuj, biegaj, ruszaj się w intencji życia!  

Ciąża to 9 miesięcy kalendarzowych, czyli 10 miesięcy księżycowych, z których każdy ma po 28 dni. Każdy jeden dzień ciąży to jedna godzina dziękczynienia w ramach akcji "280 h dziękczynienia za życie". W taką inicjatywę włączyła się wspólnota Pokrzepienie, działająca przy żoliborskiej parafii św. Jana Kantego. - Nasz duszpasterz ks. Krystian Strycharski jest motorem tej i podobnych akcji. Regularnie organizuje biegi i inne wydarzenia łączące wysiłek, sport, wyrzeczenia i modlitwę. Jest ultramaratończykiem. Co roku w wakacje wybiera się z modlitwą w biegowe pielgrzymki. Łączy trud duchowy z fizycznym. Z drogi nagrywa rekolekcje, które można odsłuchać na kanale Trailowe Biegi Duchowe TBD na YT. Tym razem wędruje do Szwajcarii, dziękując za życie. My tu, na miejscu, w stolicy Polski, też dziękujemy za życie. Wychodzimy z murów kościelnych i modlimy się w przestrzeni publicznej - wyjaśnia Jagoda Rogoża. - Bóg stworzył wszelkie życie na ziemi. Ma ono wiele postaci. Jestem za to wdzięczna i dziękuję za życie swoje, rodziców, przyjaciół, znajomych, kapłanów, nawet ukochanych zwierząt, wszelkiego stworzenia.

Wydarzeniu przyświecają słowa z 2. Listu do Tymoteusza: "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem". - Przez dwa lata biegałam. Zrobiłam kurs instruktora nordic walking i w dzisiejszą niedzielę poprowadziłam dziękczynny marsz po Lesie Bielańskim w ramach "280 h dziękczynienia za życie". Bieganie jest wyczerpujące, a na chodzenie z kijkami prawie każdy może sobie pozwolić - przekonywała przy kapliczce Matki Bożej na UKSW Marzena Wójcik, współodpowiedzialna za wspólnotę Pokrzepienie. Wyjaśniając osobiste motywacje udziału w dziękczynieniu, wskazała na ważną rolę w jej życiu osób, które spotkała w parafii na Żoliborzu. - Odnalazłam się kilka lat temu w życiu. Wspólnota postawiła mnie na nogi. Teraz wspieramy się nawzajem. Dzisiejszy trud ofiarowałam za moją mamę, która jest w szpitalu. Niosłam sprawy męża, dzieci i bliskich - mówiła.