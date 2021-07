Kilkanaście osób z programu Senior Caritas wzięło udział w spotkaniu z weteranami papieskiej armii, którzy 2-4 lipca przebywają z delegacją w Polsce. W spotkaniu wzięli udział także ambasador Szwajcarii Jürg Burri oraz przedstawiciele pomocowej instytucji. Okazją były obchodzone w tym roku 100-lecie Ambasady Szwajcarii oraz dobra, wieloletnia współpraca polityczno-ekonomiczna między obydwoma krajami. - Zaprosiliśmy więc nietuzinkowych gości - weteranów Gwardii Szwajcarskiej, którzy pełnili swoją służbę podczas pontyfikatu Jana Pawła II, znali go osobiście i służyli mu za cenę własnego życia - wyjaśnił ambasador.

Weteranów papieskiej armii reprezentowali: Lukas Schmucki, przewodniczący Stowarzyszenia Alumnów Papieskich Gwardzistów Szwajcarskich (służba w Gwardii Szwajcarskiej w latach 1998-2001), Bernhard Messmer, kierownik Biura Informacji i Rekrutacji Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej (służba w Gwardii Szwajcarskiej w latach 1982-1984), oraz Dominik Aleksander Landert, absolwent inżynierii Politechniki w Zurychu (służba w Gwardii Szwajcarskiej w latach 2001-2003).

Większość byłych gwardzistów pamięta pontyfikat świętego papieża i spotkało się z nim osobiście. Dominik Aleksander Landert, kiedy w 2001 r. rozpoczynał służbę, miał 19 lat i służył papieżowi u schyłku jego pontyfikatu. - Papież był już mocno schorowany, ale mimo to czuło się niezwykłą atmosferą panującą na audiencjach i placu św. Piotra. Tysiące ludzi przyjeżdżały do Watykanu nie tylko ze względu na wiarę, ale także, by spotkać się z nim. Święty Jan Paweł jak magnes przyciągał ludzi z całego świata. To był wyjątkowy człowiek. Także w nas, gwardzistach, zasiał coś ze swojego nauczania. Dopiero po latach odkrywam jego nauczanie i słowa, które wybrzmiały podczas jego pontyfikatu: "Nie lękajcie się” i "Bóg jest miłością” - wspomina były gwardzista o polskich korzeniach.



Weterani przybliżyli także historię utworzonej 22 stycznia 1506 r. z inicjatywy papieża Juliusza II Gwardii Szwajcarskiej, opowiedzieli o zasadach rekrutacji do najmniejszej armii świata i restrykcyjnych wymogach: rekruci muszą posiadać wzrost minimum 174 cm, być kawalerami w wieku 19-30 lat, wierzącymi katolikami i obywatelami Szwajcarii; raz opowiedzieli o wielu ciekawostkach związanych ze służbą w Watykanie. - Dla wielu z nas to misja i zadanie na całe życie, by po skończonej służbie nadal służyć Kościołowi. Cząstka Watykanu na zawsze pozostanie w naszych sercach - mówili.

- Dostrzegam pewne podobieństwo między służbą w Gwardii Szwajcarskiej a naszą działalnością. Łączą nas troska o Kościół, podnoszenie standardów pracy i uważność na drugiego człowieka, czego wyrazem jest przyjęcie zaproszenia na spotkanie z seniorami - powiedział o. Cordian Szwarc OFM, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Na zakończenie spotkania byli gwardziści wraz z Nestle Polska wręczyli seniorom i wolontariuszom 95 paczek z żywnością i szwajcarskimi słodyczami. Ambasada Szwajcarii przekazała także sprzęt biurowy dla Caritas Polska. - Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam przyprowadzić tu mojego szefa - mówiła Katarzyna Błażejewska, asystentka ambasadora, która jest również wolontariuszką Caritas. - Tradycją ambasady jest działalność charytatywna - dodaje.

Byli gwardziści zostali zaproszeni przez Ambasadę Szwajcarii. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Podczas trzydniowej wizyty w Polsce weterani Gwardii Szwajcarskiej udadzą się z pielgrzymką na Jasną Górę. Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu 4 lipca o godz. 11 przewodniczyć będzie o. Arnold Chrapkowski, generał klasztoru ojców paulinów (transmisja w TVP).