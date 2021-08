Z Józefem do Faustyny  

W tym roku, ze względu na Rok św. Józefa, pielgrzymce przyświeca hasło: "Idźcie do Józefa". Sama s. Faustyna w "Dzienniczku" w poz. 1203 opisała swoje spotkanie z Opiekunem Jezusa tak: "Święty Józef zażądał, abym miała do niego nieustanne nabożeństwo. Sam mi powiedział, abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz »Pomnij«. Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną opiekę".

- Tymi słowami św. Józef potwierdził Faustynie Kowalskiej, że będzie szczególnym patronem rozprzestrzeniania idei Bożego Miłosierdzia. Obiecał pomoc w trudnościach. W Biblii nie ma ani jednego słowa św. Józefa. On działał. Zaufał Bogu, choć nie miał łatwego życia. Jest dla nas przykładem wiernego realizowania obowiązków stanu, nawet gdy nie wszystko się rozumie i - jak w życiu - miejscami nie jest łatwo - wyjaśniał 31 lipca podczas Mszy św. rozpoczynającej pielgrzymkę w sanktuarium św. Faustyny na Woli ks. Rafał Miękus, opiekun duchowy pątników, wikariusz parafii Matki Bożej Różańcowej na Bródnie.

W pielgrzymce uczestniczy ok. 300 osób. - Jeszcze wczoraj byłem na Jasnej Górze. Przyjechałem do Ząbek i dowiedziałem się, że abp Henryk Hoser jest w stanie ciężkim w szpitalu. A to mój współbrat, bo ja też jestem pallotynem. Przygotowałem sobie plakat z napisem: "Cała pielgrzymka do Ostrówka w roku beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego modli się o wszelkie łaski Boże dla Jego Ekscelencji Arcybiskupa Henryka Hosera SAC". Mam też zdjęcie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jest mi on bardzo bliski. W ostatnich chwilach jego życia robiłem mu lekarstwo - mówi br. Gaudenty, posługujący w Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, prowadzonym przez pallotynów. - Do Ostrówka idę po raz 12. Nie byłem tylko w zeszłym roku. Siostra Faustyna jest mi bardzo bliska. Od wielu lat pielgrzymuję do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu; to mój rodzinny powiat. Jadę tam też w tym roku, na jej 116. urodziny - dodaje.