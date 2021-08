Uroczystość, która była zwieńczeniem obchodów 100. rocznicy powstania Zgromadzenia Sióstr Loretanek, 31 lipca zgromadziła zarówno czcicieli Pani Loretańskiej i Jej wiernego syna bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, jak i darczyńców, fundatorów, ofiarodawców i tych, którzy przyczynili się do powstania świątyni. Licznie przybyli też kapłani związani ze zgromadzeniem i Loretto.

- Tutaj powinna odbywać się wielka modlitwa za małżeństwa i rodziny oraz katecheza dla nich, a także dla ojców - powiedział w homilii biskup. Zachęcał też, by ta świątynia wychowywała do wielkiej wrażliwości na drugiego człowieka, jego potrzeby, by nikt nie był nam obojętny.

- Poruszyły mnie głęboko teksty modlitw konsekracyjnych i bogata symbolika wyrażająca istotę dokonującej się w tym momencie rzeczywistości - mówi s. Bogumiła Kaczorek CSL. - Wznoszące się z ołtarza ku niebu obłoki kadzidła wypełniające kościół mówiły mi, że to serce człowieka, moje serce, zespolone z Ofiarą Chrystusa, ma być tym ołtarzem, z którego płynie ku Bogu modlitwa uwielbienia, jako miła woń dla Pana. Cała ta uroczystość była dla mnie wielkim, poruszającym do głębi radosnym wydarzeniem duchowym - dodaje.

Z kolei 21-letnia Milena Baran zwraca uwagę, że - w budowaniu więzi z Jezusem - Bóg pomógł jej tego dnia zrozumieć, kim jest i po co tu jest. - Dzięki Niemu zrozumiałam, że wszystko ma swój cel i że mogę się do Niego zawsze zwrócić - dodaje.

Polskie Loretto powstało ponad 90 lat temu z inicjatywy ks. Ignacego Kłopotowskiego. Jest przystanią i oazą pokoju, ciszy i modlitwy dla wielu.