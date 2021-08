Arcybiskup Henryk Hoser zmarł w piątek w godzinach popołudniowych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Miał 78 lat. 27 lipca biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński prosił o modlitewne wsparcie abp. Hosera, który w poważnym stanie ponownie znalazł się w szpitalu.

Pod koniec marca tego roku arcybiskup senior zaraził się koronawirusem. W Wielką Sobotę trafił do szpitala - powodem hospitalizacji były powikłania po COVID-19. Cztery lata temu przeszedł malarię. Emerytowany ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej był lekarzem i misjonarzem. Był też pierwszym polskim pallotynem, który został podniesiony do godności arcybiskupa. Jego zawołanie brzmiało: "Maior est Deus", co znaczy "Bóg jest większy". Pochodził ze sławnej rodziny przedwojennych ogrodników warszawskich.

Urodził się 27 listopada 1942 r. w Warszawie. W 1944 r. rodzina Hoserów tymczasowo przeniosła się do Pruszkowa, gdzie Henryk Hoser ukończył szkołę podstawową i Liceum im. Tomasza Zana. Podjął studia na Akademii Medycznej, uzyskując w 1966 r. dyplom z medycyny, a potem obejmując stanowisko asystenta.

W 1968 r. wstąpił do zgromadzenia pallotynów. W Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie był współtwórcą Grupy Misyjnej, istniejącej nieprzerwanie do dziś.