Zmarł ks. Leszek Kołoniecki, były proboszcz parafii w Chotomowie

Trudno o bardziej symboliczną datę odejścia z tego świata. 15 sierpnia, w niedzielę Wniebowzięcia NMP, kiedy obchodzimy też Święto Wojska Polskiego, w godzinach popołudniowych w Legionowie zmarł ks. prał. płk. Leszek Kołoniecki. Miał 79 lat, z czego

57 przeżył jako kapłan.

Ks. Leszek Kołoniecki to były kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego WP oraz były proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Chotomowie w diecezji warszawsko-praskiej.

Urodził się 4 stycznia 1942 roku w Warszawie. Pochodził z parafii św. Anny w Piasecznie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1965 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku (1965-1966, diecezja łowicka), św. Zygmunta w Słomczynie (1966-1967, archidiecezja warszawska), św. Jana Kantego w Legionowie (1967-1968), św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku (1968-1969, archidiecezja warszawska), Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie (1969-1972), św. Stanisława BM na warszawskiej Woli (1972-1973), MB Różańcowej na Bródnie (1973-1974) oraz Dzieciątka Jezus na Żoliborzu (1974-1977).

W 1977 roku ks. Leszek Kołoniecki rozpoczął posługę duszpasterską w strukturach ordynariatu polowego (do 1989 roku istniejącego jako Generalny Dziekanat Wojska Polskiego; posługiwał jako kapłan archidiecezji warszawskiej, bowiem do Ordynariatu Polowego został inkardynowany dopiero w listopadzie 2002 roku).

Był najpierw wikariuszem (1977-1978), następnie administratorem (1978-1984) i w końcu proboszczem (1984-1991) parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie. Potem został jako proboszcz skierowany do parafii: MB Królowej Pokoju w Bydgoszczy (1991-1993) i MB Ostrobramskiej w Warszawie na Bemowie (1994-1996).

Z Bemowa wrócił do Legionowa, do parafii św. Józefa Oblubieńca NMP (1996-2002). W sumie posługiwał w tej wspólnocie przez 20 lat.

W Ordynariacie Polowym ks. Kołoniecki pełnił ponadto funkcję dziekana Pomorskiego Dekanatu Wojskowego (1991-1993), referenta ds. duszpasterstwa wojskowego w Kurii Polowej WP (1993-1994), dziekana Warszawskiego Dekanatu Wojskowego (1994-1998) oraz kanclerza Kurii Polowej (1998-2001). W 1994 roku został mianowany Kapelanem honorowym Jego Świątobliwości.

W czerwcu 2002 roku, w ramach urlopu i pobytu na emeryturze wojskowej zamieszkał w domu prywatnym na terenie parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie (do 2006).

W 2005 roku został inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej. W czerwcu 2006 roku abp Sławoj Leszek Głódź mianował go proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Chotomowie, którą to posługę pełnił do 2017 roku.

Później ponownie zamieszkał w na terenie parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie.

Uroczystości pogrzebowe zmarłego kapłana odbędą się 19 sierpnia w parafii Wniebowzięcia NMP w Chotomowie (ul. Partyzantów 8). Msza św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11.

Po Eucharystii nastąpi złożenie ciała zmarłego w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu parafialnym.