W niedzielę rusza "Max Festiwal" w Niepokalanowie

"Na Max Festiwialu będziemy mówić o naszej tożsamości i poszukamy w nas boskiego DNA" - zachęcają ojcowie franciszkanie z Niepokalanowa i zapraszają od 22 do 26 sierpnia na Rekolekcyjne Spotkanie Młodych. W tym roku odbędzie się ono pod hasłem "Twoje boskie DNA".

Początek spotkania 22 sierpnia o 17.30 wspólną kolacją, Mszą św. i koncertem zespołu "Pokój i Dobro".

W następnych dniach modlitwy i praca w grupach przeplatane będą szkołą śpiewu, koncertami, świadectwami i medytacją w ciszy. Przewidziano też noc konfesjonałów (24 sierpnia) i Misterium Męki Pańskiej pt. "Dług został spłacony" (23 sierpnia).

Wśród zaproszonych gości znajdą się: Paweł Cwynar - były gangster, który opowie o swoim nawróceniu, obecnym życiu z Bogiem i pracy pisarza; Andrzej Wronka - zajmujący się obroną wiary katolickiej przed działalnością sekt i błędnych duchowości; Gabriela Sawczuk - instruktorka tańca uwielbienia oraz o. Piotr Szczepański OFMConv - redaktor naczelny "Rycerza Niepokalanej" oraz przewodnik grupy brązowej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej.

Szczegóły i zapisy na: maxfestiwal.pl.

"Max Festiwal" odbywa się w Niepokalanowie od 2009 r. W ubiegłym roku został odwołany ze względu na pandemię. Ma przede wszystkim przybliżyć młodym postać Maryi, Matki Jezusa i naszej.

"Na Max Festiwalu co roku poruszamy inny temat, ale zawsze to na co liczymy, to Twoje spotkanie z Niepokalaną. Św. Maksymilian napisał kiedyś: »My wierzymy, że Niepokalana to realnie istniejąca osoba, która niezmiernie nas kocha«. Jeśli tym, czego szukasz, jest pokój w rodzinie, w twoim sercu, w pracy, wśród znajomych, itd. to niezawodnie w Maryi znajdziesz to, czego szukasz i nie pomylisz się, jeśli uznasz, że Ona jest receptą na wszystko, co zabiera ci pokój " - piszą do młodych ojcowie franciszkanie.