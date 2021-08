Zostań wolontariuszem podczas beatyfikacji  

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza osoby powyżej 15. roku życia do pomocy podczas weekendu beatyfikacyjnego kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej.

Mieszczące się w Świątyni Opatrzności Bożej Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza wolontariuszy do udziału w akcji "Beatus czyli szczęśliwy". Wymagania: ukończone 15 lat, gotowość do działania i pracy z ludźmi, szeroki uśmiech, dobra organizacja, zaangażowanie, odpowiedzialność.

Kierownik wolontariatu Ewa Celińska-Pyśk wyjaśnia, że chodzi o to, by wszystkim odwiedzającym muzeum z "uśmiechem opowiadać o kard. Wyszyńskim".

Do zadań wolontariuszy będzie należało m.in. rozdawanie okolicznościowych ulotek, udzielanie zwiedzającym informacji na temat Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego i opieka nad gośćmi, pomoc w koordynacji ruchu zwiedzających, pomoc w opiece nad zwiedzającymi, wsparcie merytoryczne Działu Edukacji Muzeum.

Wolontariusze będą zaangażowani 10 września od godz. 14 do 19, 11 września od godz. 10 do 20, 12 września od godz.10 do 20. Istnieje możliwość udziału w niepełnym czasie godzinowym wydarzenia po uprzednim ustaleniu z koordynatorkami wolontariatu.

Zainteresowani chęcią pomocy w wydarzeniach towarzyszących beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej proszeni są o przesłanie odpowiedzi zwrotnej z potwierdzeniem udziału do 27 sierpnia na adres: wolontariat@mt514.pl.