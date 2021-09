"Mała beatyfikacja". Gdzie w Polsce staną telebimy?  

Telebimy znajdą się wewnątrz kościołów, dlatego w czasie transmitowania uroczystości nie będą sprawowane w tych świątyniach Msze św. Wierni zgromadzeni w tych miejscach będą mogli przyjąć Komunię świętą.

Podobnie będzie w podwarszawskich Laskach oraz w Choszczówce, gdzie lubił wypoczywać prymas Wyszyński, a obecnie znajduje się siedziba Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. - To będzie taka "mała beatyfikacja", do której przygotowania trwają już od kilku dni. Przyjdą przede wszystkim nasi sąsiedzi z Choszczówki, którzy pamiętają kard. Wyszyńskiego jako sąsiada. Ale będą też inne środowiska z nim związane - mówi Agnieszka Kołodyńska, odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

Lista miejsc w całej Polsce, gdzie będzie można duchowo przeżyć beatyfikację.

W podwarszawskich Laskach, gdzie mieści się założone przez matkę Czacką Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, w wydarzeniu wezmą udział siostry franciszkanki służebnice krzyża, niewidomi i ich opiekunowie, a także przyjaciele Dzieła Lasek. Goście przybyli do Lasek będą mogli nawiedzić sarkofag z ciałem matki Czackiej.

Księża, którzy zaprosili parafian do współuczestniczenia w beatyfikacji za pośrednictwem telemostu, zwracają uwagę, że to bardzo ważne, aby przeżywać taką uroczystość we wspólnocie. - Zupełnie inaczej przeżywa się taką uroczystość we wspólnocie niż samotnie przed telewizorem. To trochę tak jakbyśmy byli w Świątyni Opatrzności Bożej - mówi ks. Marcin Ośko z parafii Najświętszego Zbawiciela.

W archikatedrze warszawskiej telebim znajdzie się w każdej nawie, a po zakończeniu uroczystości beatyfikacyjnych, oprócz udzielenia Komunii, przewidziano błogosławieństwo relikwiami bł. Stefana Wyszyńskiego.

Do kościołów może wejść każdy, dlatego duszpasterze mają nadzieję na liczny udział wiernych. - To wielkie religijne i duchowe wydarzenie, dlatego trzeba je przeżyć we wspólnocie. Mam nadzieję, że wierni odpowiedzą na moje zaproszenie do wspólnego przeżywania beatyfikacji - mówi ks. Krzysztof Ukleja, proboszcz parafii Najczystszego Serca Maryi na Grochowie.

Telebimy zapewni Biuro Programu "Niepodległa".

Lista miejsc w Polsce z telebimem:

Bydgoszcz, Bazylika św. Wincentego a Paulo

Częstochowa, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

Kielce, kościół św. Józefa Robotnika

Kraków, Sanktuarium św. Jana Pawła II

Laski, przed kaplicą Matki Bożej Anielskiej

Olsztyn, kościół bł. Franciszki Siedliskiej

Poznań, kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Prudnik, Sanktuarium św. Józefa

Staszów, kościół Ducha Świętego

Szczecin, Archikatedra św. Jakuba Apostoła

Świdnica, katedra św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika

Włocławek, katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Warszawa: