Zmarła przełożona loretanek

Siostra Aniceta zmarła 10 września, w wieku 71 lat.

Msza św. żałobna przy trumnie Zmarłej zostanie odprawiona 14 września o godz. 16 w bazylice katedralnej na Pradze. Pogrzeb odbędzie się 15 września o godz. 13 w sanktuarium Matko Bożej Loretańskiej w Loretto. Przewodniczyć mu będzie bp Romuald Kamiński. Po Eucharystii ciało Zmarłej zostanie złożone na miejscowym cmentarzu zakonnym

- Jej śmierć jest wielkim szokiem dla całej wspólnoty zakonnej. Do ostatnich chwil była bardzo czynna, pracowita. Zgromadzenie przeżywało ostatnio jubileusz 100-lecia istnienia. Matka przez cały rok bardzo czynnie występowała w różnych placówkach, gdzie pracują siostry, by podzielić się tą historią zgromadzenia - mówi s. Klara Bielecka, loretanka.

Wspominając swoją przełożoną, s. Klara podkreśla jej odwagę i pracowitość. - Była człowiekiem ogromnie pracowitym i jednocześnie odważnym. Nie bała się nowych wyzwań i nowych zadań. Bardzo szybko adaptowała się do nowych obowiązków, do nowego środowiska. I zawsze tak twardo, mocno do przodu. Była zatroskana o rozwój zgromadzenia, żeby rzeczywiście żyło ono na chwałę Pana Boga - dodaje zakonnica.

Matka Aniceta Teresa Borowska urodziła się w 1950 r. w Kurcewie na ziemi szczecińskiej. Do Zgromadzenia Sióstr Loretanek wstąpiła w 1968 r. Podczas obłóczyn do nowicjatu otrzymała imię zakonne Aniceta. Pierwszą profesję złożyła w 1971 r., a profesję wieczystą w 1976 r.

W początkowych latach życia zakonnego podejmowała obowiązki opieki nad dziećmi, w zakrystii. Przez dłuższy okres była zaangażowana w apostolstwo w drukarni i wydawnictwie Sióstr Loretanek, gdzie pracowała jako linotypistka oraz zecerka, a w późniejszych latach również w księgowości.

W latach 80. przez sześć lat pełniła funkcję przełożonej domu w Mińsku Mazowieckim oraz katechizowała młodzież w parafii Narodzenia NMP.

Na Kapitule w 1993 r. wybrana na ekonomkę generalną Zgromadzenia. Pełniła tę funkcję przez sześć lat. Po kolejnej kapitule w 1999 r. przez kolejne sześciolecie podejmowała obowiązki asystentki generalnej i sekretarki generalnej. W latach 2005-2011 była przełożoną domu w Warszawie Rembertowie. Następnie pracowała w kancelarii parafialnej w Augustowie oraz w Centrali Radia Maryja w Chicago w USA.

Od marca 2017 roku pełniła urząd przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Była dziewiątą z kolei matką generalną zgromadzenia, założonego w 1920 r. przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

W ostatnim roku przeprowadziła Zgromadzenie przez obchody roku jubileuszu 100-lecia jego istnienia. 31 lipca 2021 r. cieszyła się z ostatniego akcentu tych obchodów, jakim była konsekracja kościoła w Sanktuarium maryjnym w Loretto. 15 sierpnia 2021 r. w Loretto przeżywała jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych.