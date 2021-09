Papież Franciszek wyniósł na ołtarze kard. Stefana Wyszyńskiego, "pasterza według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka" oraz m. Elżbietę Czacką, "która pozbawiona światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa - Światłość świata - i z miłująca wiernością świadczyła o nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha".

W południe w Świątyni Opatrzności Bożej procesja kardynałów, biskupów i kapłanów rozpoczęła Mszę św. beatyfikacyjną kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Dzieła Lasek, ośrodka edukacji niewidomych dzieci i dialogu z niewierzącymi. Uroczystej liturgii przewodniczy papieski delegat kard. Marcello Semeraro, prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Z powodu epidemii beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia, planowana wcześniej na 7 czerwca 2020 na pl. Piłsudskiego, musiała zostać przeniesiona. Jednak i w tym utrudnieniu działała opatrzność Boża, bo teraz na ołtarze zostały wyniesione dwie ważne postacie Kościoła, które za życia były ze sobą duchowo związane i które darzyły się przyjaźnią.

Niestety z powodu obostrzeń sanitarnych na uroczystość 12 września do Wilanowa nie mogli przyjechać wszyscy, którzy chcieli oddać hołd kard. Wyszyńskiemu i m. Czackiej. Wśród 7 tys. uczestniczących w niej gości znaleźli się: prezydent Andrzej Duda z małżonką, premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Senatu Tomasz Grodzki i Sejmu Elżbieta Witek, lider PiS Jarosław Kaczyński oraz PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, parlamentarzyści i ministrowie.

Przybyli na nią również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z abp. Salvatore Pennacchio, nuncjuszem apostolskim w Polsce, samorządowcy, w tym Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, rektorzy uczelni oraz środowiska związane z nowymi błogosławionymi i krewni kard. Wyszyńskiego.

Specjalnie na beatyfikację świątynia zyskała nowy wystrój. W części centralnej ściany prezbiterium została umieszczona ikona Matki Bożej Częstochowskiej, która w nocy z 10 na 11 września dotarła do Świątyni Opatrzności Bożej z trasy peregrynacyjnej po Polsce. To dokładnie ten wizerunek, który nawiedził Prymasa Tysiąclecia niedługo przed jego śmiercią.

Poniżej Jasnogórskiej ikony, po obu stronach, zawisły tryptyki z sosnowego drewna, których skrzydła były zasłonięte do momentu ogłoszenia beatyfikacji.

W czasie uroczystej liturgii papieski wysłannik posługuje się pozłacanym pastorałem kard. Stefana Wyszyńskiego, a na ołtarzu stanął kielich, którego używał Prymas Tysiąclecia. W pobliżu ołtarza umieszczono kamień węgielny, przywieziony przez parafian z Ochotnicy Dolnej w diecezji tarnowskiej, którzy wybudują u siebie kościół pw. bł. Stefana Wyszyńskiego.

Zebranych w świątyni powitał kard. Kazimierz Nycz. Sam obrzęd beatyfikacyjny miał miejsce na początku Eucharystii, po akcie pokuty. Wtedy to metropolita warszawski wypowiedział formułę, prosząc Ojca Świętego o włączenia w poczet błogosławionych kard. Stefana Wyszyńskiego i m. Elżbietę Różę Czacką. Następnie przedstawił ich życiorysy, podkreślając rolę Prymasa Polski w prowadzeniu narodu w trudnych czasach komunizmu, w przestrzeganiu przed ateizmem i nienawiścią wobec przeciwników. - Do dziś jest wzorem dla wielu ludzi, którzy przybywają do jego grobu, wypraszając potrzebne łaski - mówił kardynał.

Przedstawiając postać matki Czackiej, metropolita warszawski zaznaczył, że jej Dzieło Lasek stało się miejscem kształcenia i zdobywania samodzielności osób niewidomych, ale także ważnym ośrodkiem duchowości. - Dzieło rozpoczęte przez matkę Czacką nieustannie rozwija się i pomaga wielu osobom, nie tylko fizycznie, ale i duchowo - mówił kard. Nycz zaznaczając, że drogi obojga kandydatów wielokrotnie się przecinały, będąc wzajemną inspiracją.

.

Papieski wysłannik wygłosił po łacinie formułę beatyfikacyjną napisaną przez papieża Franciszka, a biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha odczytał jej polskie tłumaczenie.

Papież wyznaczył też datę 28 maja jako wspomnienie liturgiczne bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i 19 maja jako wspomnienie bł. matki Elżbiety Czackiej.

Od tego momentu Kościół zyskał nowych błogosławionych, co obecni w świątyni wierni przyjęli oklaskami.