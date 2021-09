Habit matki Elżbiety Czackiej na ekspozycji w Mt 5,14  

Odnowiony habit zakonny twórczyni Dzieła Lasek, który będzie można zobaczyć na ekspozycji w Mt 5,14, mieszczącym się pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej.

Kosztowną renowację ubioru zakonnego przyszłej błogosławionej współfinansowała Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej, przy szczególnym zaangażowaniu prof. Tadeusza Kulika, światowej sławy naukowca, byłego prorektora Politechniki Warszawskiej. Jest to dar Akcji Katolickiej dla Mt 5,14 z okazji beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej.

- To wyjątkowo cenny dla nas eksponat, mający wymiar poruszającego świadectwa. Dzięki niemu będziemy mogli pokazać, jak radykalna przemiana dokonała się w hrabiance Róży Czackiej, wytwornej damie lubującej się w eleganckich strojach, która porzuca luksus, aby zniżyć się do poziomu żebraczki we franciszkańskim, zgrzebnym habicie jako uniżona sługa niewidomych - mówi Grzegorz Polak, zastępca dyrektora Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Rekonstrukcji ubioru dokonała konserwatorka tkanin Tamara Przygońska.

Habit został oddany w depozyt Mt 5,14 przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, założone przez matkę Elżbietę Czacką. Podobny znajduje się w urządzonej przez s. Albertę izbie pamięci matki Elżbiety w podwarszawskich Laskach.

Strój jest centralnym eksponatem w części poświęconej matce Czackiej w strefie Będziesz miłował. Oprócz niego zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. maszynę do pisania w alfabecie Braille’a z czasów matki Czackiej oraz opaskę, którą nosiła po przeprowadzonej bez znieczulenia operacji oka podczas bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 r.

Muzeum będzie czynne także 12 września po zakończeniu uroczystości beatyfikacyjnych.