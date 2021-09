Pierwszy kościół bł. kard. Wyszyńskiego stanie w Ochotnicy Dolnej  

Przyjechali całą delegacją, 24 osoby z proboszczem najdłuższej wioski w Polsce, ks. Pawłem Legutką. Teraz wierni z parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej mogą zacząć budować swój własny kościół, i to pod wezwaniem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. To będzie pierwsza świątynia błogosławionego patrona w Polsce.

Podczas uroczystości beatyfikacyjnej kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Czackiej kard. Marcello Semeraro, prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, poświęcił kamień węgielny z okolicznościowym napisem. Ma on zostać wmurowany na zewnętrznej ścianie nowego kościoła, obok bliźniaczej tablicy z informacjami na temat budowy i poświęcenia świątyni, 14 września.

Autorem projektu nowej świątyni jest arch. Andrzej Mikulski. parafia.ochotnica.pl

Na tę inwestycję parafianie zbierają pieniądze już od prawie dwóch lat. Nowa świątynia będzie znacznie większa od obecnej - drewnianej i zabytkowej. Kościół zlokalizowany został po wschodniej stronie drogi łączącej główną drogę miejscowości ze starym kościołem. Kościół zaplanowano jako orientowany z usytuowanym od strony zachodniej głównym wejściem otwierającym się w kierunku starego kościoła. Wieża, przylegająca do kościoła po jego północno-wschodniej stronie, stanowi symboliczną dominantę wyznaczającą - wraz z wieżą starego kościółka -, ramy przestrzeni świętej terenu parafialnego.

Kościół będzie zbudowany na planie krzyża, aby symbolicznie unaocznić i przybliżyć istotę drogi życia i świętości bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Bryła nawiązuje do architektury romańskiej, obecnej w Polsce w momencie przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Dyskretne nawiązania do architektury drugiej połowy XX w. poprzez zastosowane materiały (cegła, beton architektoniczny, drewno) i architektoniczne środki wyrazu (współczesne sklepienia, elementy konstrukcji, detale architektoniczne, charakter otworów i przeszkleń) wiążą formy kościoła z czasem życia bł. Prymasa Tysiąclecia, a kształty zwieńczeń, iglic, kąty dachów i sygnaturek łączą świątynię z otaczającym krajobrazem kulturowym, nawiązując do tradycyjnej architektury sakralnej regionu Gorców i okolic, zarówno tej najstarszej drewnianej, jak i późniejszej - murowanej.

W przeciwieństwie do kościołów historycznych, w projekcie kościoła w Ochotnicy Dolnej strefa prezbiterium znajduje się nie tylko w absydzie, ale także na przecięciu nawy główne i transeptu (w skrzyżowaniu naw kościoła), gdzie zlokalizowano ołtarz oraz baldachim przekrywający przestrzeń celebracji Eucharystii.