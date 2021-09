Modlitwa za umierających z nadziei  

Tylko przez ostatni rok, chroniąc się przed wojną, przemocą i nędzą, na Morzu Śródziemnym i szlakach lądowych życie straciło 4071 osób. W szczególnym czasie, gdy dramat migrantów dotyka bezpośrednio również polskich granic, wspólnota Sant'Egidio już po raz 7. zaprasza do modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w drodze do Europy.

Sufiana, Serveta i Mehdi mieli po 17 lat. Uciekali z Iranu. Utonęli w rzece Ewros na granicy między Turcją a Grecją. Tylko przez ostatni rok, chroniąc się przed wojną, przemocą i nędzą, na Morzu Śródziemnym i szlakach lądowych życie straciło 4071 osób.

W szczególnym czasie, gdy dramat migrantów dotyka bezpośrednio również polskich granic, Wspólnota Sant'Egidio już po raz 7. zaprasza do modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w drodze do Europy. W czasie nabożeństw "Umrzeć z nadziei" wymieniane będą ich imiona i krótkie historie.

Tydzień Modlitwy za Uchodźców "Umrzeć z nadziei" rozpocznie się 26 września, w 107. Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy, i potrwa do 3 października. "Zamknięte i agresywne nacjonalizmy (por. Fratelli tutti, 11) oraz radykalny indywidualizm (por. tamże, 105) rozbijają czy też dzielą nas, zarówno w świecie, jak i w obrębie Kościoła. A najwyższą cenę płacą ci, którzy najłatwiej mogą zostać innymi: cudzoziemcy, migranci, zmarginalizowani, ci, którzy mieszkają na peryferiach egzystencjalnych" - napisał w swoim orędziu papież Franciszek. "Do wszystkich mężczyzn i kobiet na świecie kieruję mój apel, abyśmy (...) odbudowali rodzinę ludzką, by razem tworzyć naszą przyszłość sprawiedliwości i pokoju, upewniając się, że nikt nie zostanie wykluczony. (...) jeśli tylko tego chcemy, możemy przekształcić granice w uprzywilejowane miejsca spotkania, gdzie może rozkwitnąć cud coraz większego my" - zaapelował Ojciec Święty.

Modlitwy "Umrzeć z nadziei" odbywać się będą w całej Polsce. Ekumenicznemu nabożeństwu w Warszawie 28 września o godz. 19 w parafii św. Barbary przy ul. Nowogrodzkiej 51 przewodniczył będzie kard. Kazimierz Nycz. W modlitwie wezmą także udział uchodźcy i imigranci mieszkający w Warszawie, a zaproszeni są na nią wszyscy, którzy w ten sposób chcą wyrazić swoją solidarność z uchodźcami. Wierni zgromadzą się przy krzyżu wykonanym z drewna łodzi migrantów rozbitych u wybrzeży Lesbos, przywiezionym przez członków wspólnoty Sant'Egidio, którzy już po raz drugi towarzyszyli uchodźcom na tej greckiej wyspie podczas "solidarnych wakacji".