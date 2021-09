O dwie trzecie mniej turystów w Warszawie

W ubiegłym roku, w porównaniu z rokiem 2019, liczba przyjazdów turystów do stolicy zmniejszyła się o dwie trzecie, przy czym skutki tego spadku dla PKB miasta nie były aż tak drastyczne - wynika z raportu Stołecznego Biura Turystyki.

Od stycznia do grudnia ubiegłego roku odnotowano w Warszawie 3,3 mln przyjazdów turystów. To o 6,8 mln mniej niż w 2019 roku. Największy spadek, bo aż 75-procentowy, dotyczył turystów zagranicznych. W badanym okresie odbyli oni zaledwie 700 tys. podróży do Warszawy. Krajowy ruch turystyczny zmniejszył się natomiast o 64 proc.: z 7,3 do 2,6 mln.

W roku wybuchu pandemii załamanie ruchu turystycznego nastąpiło w drugim kwartale. Choć latem odnotowano odbicie spowodowane poluzowaniem obostrzeń epidemicznych - zwłaszcza w przypadku turystów krajowych - to już pod koniec roku, wraz z drugą falą zachorowań, liczba przyjazdów znów znacząco spadła.

Skąd przyjeżdżali turyści odwiedzający Warszawę w tym szczególnym roku? Zdecydowaną większość, bo prawie 80 proc., stanowili Polacy, co potwierdza trend wyboru bliskich destynacji w związku z ograniczeniami w ruchu turystycznym. Wśród zagranicznych gości najwięcej było przyjezdnych z Niemiec (ponad 20 proc.), Wielkiej Brytanii (18 proc.) i Francji (9 proc.), przy czym sporą część stanowiły osoby polskiego pochodzenia.

Z danych opracowanych we współpracy ze Stołecznym Biurem Turystyki przez firmę Mastercard wynika, że w 2020 roku turyści zostawili w Warszawie 5,8 mld zł – przede wszystkim w miejscach związanych z handlem detalicznym, gastronomią i modą.

Z powodu pandemii szacunkowy wkład gospodarki turystycznej w PKB Warszawy (uwzględniający m.in. wydatki turystów) wyniósł 12,9 mld zł - o 36 proc. mniej niż w 2019 roku. Spadek mógłby być bardziej dotkliwy gdyby nie to, że ze znacznej części usług wchodzących w skład gospodarki turystycznej - na przykład transportowych czy gastronomicznych - korzystają także mieszkańcy.

Pomimo zamrożenia branży na dużą część 2020 roku, szacunkowe nakłady inwestycyjne na turystykę w Warszawie - w tym na transport, kulturę i zakwaterowanie - sięgnęły 7,1 mld zł i wzrosły w porównaniu do 2019 roku. Otwarto 7 nowych hoteli, a baza noclegowa powiększyła się do ponad 50 tys. miejsc noclegowych.