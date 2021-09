Ursynowscy radni chcą ronda Wolnej Białorusi  

Podczas sesji Rada Dzielnicy Ursynów podjęła uchwałę popierającą inicjatywę nadania nazwy ronda Wolnej Białorusi skrzyżowaniu alei Legionów Piłsudskiego (trasa południowej obwodnicy Warszawy) z ulicą Puławską.

- Tym rondem chcemy dać jasny i czytelny sygnał naszej solidarności z Białorusinami. To bardzo potrzebne w Warszawie miejsce. Mieszkańcy Ursynowa, z którymi rozmawiam, są dumni, że rozpatrywana lokalizacja jest właśnie na terenie naszej dzielnicy - powiedział radny Paweł Lenarczyk.

Podkreślił, że jednomyślny głos poparcia, wyrażony przez ursynowskich radnych, to budujący sygnał. - Kolejny krok to ostateczna akceptacja pomysłu przez Radę Warszawy przy wsparciu prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Mam nadzieję, że możliwie szybko domkniemy formalności - przekazał radny. Ma on nadzieję, że Rada m.st. Warszawy zajmie się tą sprawą podczas najbliższej, zaplanowanej na 14 października sesji.