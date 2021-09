Wielkie dziękczynienie za beatyfikację kard. Wyszyńskiego  

Latami modlili się o wyniesienie Prymasa Tysiąclecia na ołtarze, teraz będą za to dziękować. 28 września metropolita lubelski abp Stanisław Budzik odprawi w archikatedrze warszawskiej Mszę św. dziękczynną za dar beatyfikacji.

Zapraszamy na to szczególne dziękczynienie wszystkich, którzy na przestrzeni wielu lat gromadzili się w naszej katedrze, by modlić się o beatyfikację. Chcemy, by byli obecni ci, którzy wymodlili nam tę beatyfikację. Zapraszamy także wszystkich, którzy tu, w katedrze, słuchali księdza prymasa, pamiętają jego postać. Zapraszamy na wielkie dziękczynienie za beatyfikację" - czytamy w zaproszeniu na dziękczynną liturgię, która zostanie odprawiona 28 września o godz. 19 w archikatedrze warszawskiej. Mszy św. przewodniczyć będzie abp Budzik.

Od szeregu lat każdego 28. dnia miesiąca w archikatedrze warszawskiej sprawowana była Msza św. o beatyfikację sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Kardynał został beatyfikowany 12 września, a jego liturgiczne wspomnienie będzie obchodzone 28 maja - to nawiązanie do daty śmierci prymasa 28 maja 1981 roku.