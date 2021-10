Jej patronem został św. Józef. Nowa parafia w Sulejówku  

Parafia jest utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym wspólnotą wiernych, dlatego, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby duszpasterskie oraz zapisy umowy ze Zgromadzeniem Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP Prowincji Polskiej w Warszawie, stosownie do kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym eryguję Parafię Rzymskokatolicką Świętego Józefa w Sulejówku przy ul. Mariańskiej 9 - czytamy w dekrecie z 23 września, który wchodzi w życie 1 października.

Proboszczem parafii został ks. Wojciech Skóra MIC, były kustosz sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii na Mariankach i postulator generalny procesu kanonizacyjnego o. Stanisława Papczyńskiego. Przed rokiem obchodził 25-lecie przyjęcia święceń prezbiteratu.

Doświadczenie pustyni w dobie pandemii - ks. Wojciech Skóra MIC.

Św. Ojciec Stanisław Papczyński

Obecność księży marianów w Sulejówku sięga drugiej połowy lat 50. Dom Zakonny pw. św. Józefa w Sulejówku (wówczas jeszcze Ratajewie koło Sulejówka) został erygowany 24 czerwca 1972 r. dekretem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tutejszy kościół pw. św. Józefa był do tej pory kościołem rektoralnym, wzniesionym z funduszów zgromadzenia. Poświęcił go kard. Józef Glemp, prymas Polski, 7 października 1988 r. Znajduje się on w granicach parafii pw. św. Hieronima w Starej Miłosnej.

- Chciałbym, żeby parafia funkcjonowała w duchu św. Józefa: nie poprzez wielkie deklaracje, ale ciche i wierne pełnienie woli Bożej. Od lat nasz kościół rektoralny gromadził wiernych z całej okolicy. Chciałbym zrobić wszystko, aby tych, którzy wybierali tę świątynię jako miejsce spotkania z Panem Bogiem nie stracić, ale też szukać nowych, w czym pomoże zapewne najbliższa wizyta duszpasterska. Ta część Sulejówka rozwija się dynamicznie, powstają nowe domy i bloki mieszkalne, choćby na osiedlu przy ul. Wodociągowej, czy Kasztanowej. W sumie powstaną tam 23 czteropoziomowe budynki wielorodzinne - mówi ks. Wojciech Skóra.

Do nowej parafii będą należeć następujące ulice Sulejówka: Czereśniowa, Czynu Społecznego - numery nieparzyste (od Mariańskiej do Szklarniowej). Drobiarska, Hotelowa, Jasna, Kasztanowa, Konwaliowa, Krasickiego (do Czynu Społecznego), Krzywa, Leszczynowa, Malinowa, Mariańska, Miodowa, Orla (od Wspólnej), Piłsudskiego (od Wspólnej do Wodociągowej), Podleśna, Poziomkowa, Prusa, Rataja, Różana, Rzemieślnicza, Sasankowa, Sosnowa (od Wspólnej), Szklarniowa, Świętojańska (od Wspólnej), Trakt Brzeski (numery parzyste, od ul. Szklarniowej do Różanej), Truskawkowa, Wiśniowa (od Wspólnej), Wodociągowa i Żeromskiego (do Czynu Społecznego). Ponadto do nowej parafii należeć będą ulice Warszawy-Wesołej: Piłsudskiego (od Topolowej do Wodociągowej) oraz Zadrzewiona.

Nowa parafia należy do dekanatu Sulejówek i posiada wszystkie prawa i przywileje, z jakich korzystają parafie diecezji oraz podlega wszystkim obowiązkom, jakie ciążą na tych parafiach (w tym prowadzenie ksiąg parafialnych).

W drugiej połowie lat 70. rozpoczęto budowę domu rekolekcyjnego, który ukończono z początkiem lat 80. Obecnie przechodzi on gruntowny remont, w efekcie którego co prawda zmniejszy się liczba miejsc z pierwotnych 95 do ok. 50, jednakże podniesiony zostanie standard, umożliwiając godne przeżycie rekolekcji i dni skupienia.

- Od lat w naszym kościele czczony jest św. Józef w wizerunku Opiekuna św. Józefa. Mamy też obraz przedstawiający całą postać św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela marianów. Każdego 18 dnia miesiąca odprawiana jest także Msza św., poprzedzona nowenną, podczas której odczytywane są intencje za przyczyną św. Stanisława. W ten sposób staje się on jakby drugim patronem tej parafii - podkreśla proboszcz.

Parafia św. Józefa w Sulejówku jest piątą w Warszawie i okolicach, prowadzonych przez księży marianów.