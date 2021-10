Nagrodzono bohaterów czasu pandemii  

Mottem tegorocznej gali Ubi Caritas były słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia - „Ludzie mówią: czas to pieniądz. A ja wam mówię: czas to miłość”.

– To piękne podsumowanie działalności wszystkich nominowanych, ale też wspaniała wskazówka dla nas wszystkich. Bo jak moglibyśmy dobitniej wyrazić naszą miłość do bliźniego, naszą troskę o potrzebujących, jak właśnie w ten sposób – poświęcając im swój czas. Ten czas, który jest dla nas tak cenny, którego często brakuje nam na co dzień, choćby na odpoczynek po wyczerpującej pracy – podkreślił ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, organizatora tegorocznej edycji wydarzenia.

Tradycyjnie już podczas gali Caritas Polska wręcza laureatom nagrody w postaci statuetki św. Faustyny, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego uhonorowuje nagrodzonych statuetką Miłosiernego Samarytanina, a Eleos Kościoła prawosławnego przyznaje nagrodę Dłoni Miłosierdzia.

W tym roku nagrody Caritas przyznano Małgorzacie Komorowskiej (kategoria "świadectwo", nominacja: Caritas Archidiecezji Warszawskiej), Sabinie Wawryk (kategoria "współpraca", nominacja: Caritas Diecezji Sandomierskiej) oraz Grażynie i Mariuszowi Ślimakom (kategoria "darczyńca", nominacja: Caritas Archidiecezji Przemyskiej).

Nagrodzona w kategorii "świadectwo" Małgorzata Komorowska jest pielęgniarką i jednocześnie wolontariuszką Caritas w hospicjum stacjonarnym na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W kwietniu, podczas kolejnej fali pandemii, wykazała się niezwykłą odwagą, niosąc pomoc 20 zakażonym pacjentom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, którego personel nie stawił się do pracy. Na oddziale przebywała nieprzerwanie przez dwa tygodnie, bez wychodzenia na zewnątrz. W uznaniu zasług została awansowana na stanowisko pielęgniarki oddziałowej tego oddziału.

W tej samej kategorii wyróżnieni zostali: Elżbieta Łach, która od 55 lat otacza troską podopiecznych Domu Pomocy Społecznej św. Antoniego pod patronatem Caritas Archidiecezji Katowickiej; Krzysztof Kuźmiński, wolontariusz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, który po wybuchu pandemii wspierał swoich podopiecznych, seniorów i ubogich – kupował im leki, zawoził ciepłą zupę, pomagał pokonywać lęki, oraz Waldemar Dałek, przez 22 lata zajmujący się zaopatrzeniem placówek Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i angażujący się we wszystkie akcje charytatywne Caritas, cieszący się ogromną sympatią podopiecznych.

Sabina Wawryk, laureatka nagrody w kategorii "współpraca", jest katechetką i założycielką Szkolnego Koła Caritas "Błogosławieni miłosierni" w Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Mostkach. W działalność charytatywną angażuje się od 20 lat. Na co dzień kieruje wszystkimi działaniami prowadzonymi przez SKC. Bierze czynny udział w akcjach lokalnej Caritas, takich jak zbiórki żywności, kiermasze charytatywne, dystrybucja baranków wielkanocnych i świec wigilijnych. Uwrażliwia dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, mobilizuje ich do działania na rzecz potrzebujących, jest osobą niezwykle wrażliwą, zaangażowaną w życie lokalnej społeczności.