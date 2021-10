Dekalog księdza Jerzego  

Przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku we współpracy z Fundacją im. ks. Jerzego "Dobro", Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wystawa składa się z 78 zdjęć, cytatów z wypowiedzi ks. Jerzego, do których dołączono teksty opisujące konkretne wydarzenia z życia męczennika. Wśród wartości przedstawionych na 20 planszach znalazły się: miłość do Boga i bliźniego, wiara, męstwo, radość, godność, solidarność, godność, wolność, prawda i świętość.

- Cieszymy się, że możemy udostępnić wystawę pielgrzymom, parafianom i wszystkim, którzy chcą przyjechać na Żoliborz. Wystawa niewątpliwie przybliża postać bł. ks. Jerzego i to, co dla niego było najważniejsze, czyli "Dekalog”. Te dziesięć słów ciągle jest aktualnych, wartych rozważenia i przyjęcia w swoim życiu, do czego gorąco zachęcam - powiedział ks. Marcin Brzeziński, kustosz sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Urszula Gierasimiuk, naczelniczka wydziału edukacji IPN w Białymstoku wyjaśniła, że ekspozycja powstała z inicjatywy fundacji rodziny Popiełuszków i po raz pierwszy została zaprezentowana w Rzymie w 2019 r. - Przy tworzeniu ekspozycji przyświecała nam idea, by pokazać życie ks. Jerzego nie tyle z perspektywy chronologii i dat, ale wartości, jakimi żył. Zależało nam, by udowodnić, że ksiądz Jerzy Popiełuszko, wygłaszając homilie i wskazując drogę, którą powinno iść polskie społeczeństwo, sam nią szedł - mówiła U. Gierasimiuk. Pracownik IPN-u dodał także, że wystawa, choć wskazuje na uniwersalne wartości jak "miłość", "sprawiedliwość" czy "męstwo", stwarza okazję do poznania nie tylko ks. Jerzego, ale i historii Polski. - Ks. Jerzy był także postacią historyczną, był ikoną "Solidarności" - mówiła.

W otwarciu wystawy uczestniczył ks. Marian Janus z diecezji kieleckiej, który służbę w kleryckiej jednostce wojskowej w Bartoszycach pełnił wraz z ks. Jerzym. Wspominając ks. Jerzego powiedział, że był on "człowiekiem dobrym, życzliwym i otwartym, który również w czasie służby wojskowej realizował drogę swojego powołania do kapłaństwa". - Był znakiem i wzorem dla nas wszystkich. Uczył nas, byśmy potrafili dostrzec drugiego człowieka i jego potrzeby - wspominał ks. Janus.