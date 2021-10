Serce w Afryce

Gdy siostra Immakulata Faustynowicz, michalitka, która 12 lat temu zaprosiła Roberta Nogę i Pawła Werakso do Kamerunu, pokazała im prawdziwą twarz Czarnego Lądu: biedę, jakiej jeszcze nigdy nie widzieli. Dzieci, umierające z głodu, które od najwcześniejszych lat pracują po 10–15 godzin na maniokowych polach lub przy zbiórce drewna na opał, by przygotować wieczorną miskę papki z garścią fasoli. Te, które nigdy nie miały niczego swojego i marzą o prawdziwej piłce, a nie zwiniętej z foliowych torebek czy szmat. Maluchy, które z powodu braku podstawowych leków nie mają szans dożyć nawet młodości i które nigdy nie nauczą się liczyć ani czytać. Sieroty, które nie znają słów „mama” i „tata”.

Dwa miesiące po powrocie do Polski mężczyźni utworzyli fundację „Dzieci Afryki”. Burmistrz Bielan udostępnił im lokal przy Al. Zjednoczenia 13, w pobliżu kościoła św. Zygmunta. Założona przez nich fundacja dociera z pomocą do 14 krajów najbiedniejszej części Afryki Subsaharyjskiej, a rocznie korzysta z niej kilkanaście tysięcy młodych Afrykańczyków.

– Dziś z grupą kilkudziesięciu pasjonatów realizujemy własne programy pomocy. Współpracujemy głównie z polskimi misjonarzami z kilkunastu zgromadzeń i diecezji, z parafiami oraz partnerami lokalnymi. Stawiamy na edukację, opiekę i dożywianie, zdrowie i profilaktykę oraz pomoc niepełnosprawnym – mówi Robert Noga, pokazując długą listę realizowanych projektów, które można wesprzeć na stronie dzieciafryki.com.

Tylko w ubiegłym roku fundacja wraz z wolontariuszami i darczyńcami sfinansowała budowę stacji poboru wody oraz zakup i montaż filtrów przy studni w Kwamneke w Tanzanii. W marcu 2021 r. fundacja kosztem blisko 161 tys. zł zakończyła budowę drugiego budynku szkoły dla klas od IV do VI oraz domu dla nauczycieli i wolontariuszy w Bundoli w Ghanie, a w ramach programów adopcyjnych wspierała 377 dzieci i młodzieży w Czadzie, Ghanie, Malawi, Ugandzie i Zambii. Troje z nich ukończyło studia medyczne, pedagogiczne i z księgowości. Fundacja przez cały rok opłacała też zakup mleka w proszku oraz fasolki dla dzieci głodujących i niedożywionych oraz doposażała misyjne ośrodki zdrowia w lekarstwa, środki opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny. Oprócz tego kupiono m.in. maszyny do szycia dla dziewcząt z Centrum św. Kizito, opłacono wysyłkę ciągnika dla plemienia Tonga, dostarczono 23 łóżka dla sierocińca w Ayos i instrumenty do szkoły muzycznej w Republice Środkowoafrykańskiej. Wielu podopiecznych dostało piórniki.