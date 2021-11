Rusza Pielgrzymkowa Sztafeta Młodych do grobu bł. Wyszyńskiego  

Pielgrzymkowa Sztafeta Młodych rozpocznie się 28 października Mszą św. dziękczynną za dar beatyfikacji o godz. 19 w archikatedrze warszawskiej. Od 29 października do 19 listopada do grobu bł. Stefana Wyszyńskiego będą pielgrzymować m.in. lektorzy, ministranci, wspólnoty młodzieżowe oraz uczniowie z poszczególnych dekanatów. Pielgrzymkę rozpoczną młodzi z dekanatu jelonkowskiego, a zakończą z bielańskiego.

Pielgrzymowanie młodych zakończy się obchodami Diecezjalnego Dnia Młodzieży 20 listopada, przed niedzielą Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Młodzi spotkają się w Świątyni Opatrzności Bożej, aby w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem, pod hasłem: "Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś", przeżywać 36. Światowy Dzień Młodzieży. W planie program ewangelizacyjny, świadectwa, adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia oraz wspólna Eucharystia.

Decyzją papieża Franciszka Światowe Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym od tego roku będę obchodzone w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To jeden z elementów przygotowania do kolejnego spotkania młodych z całego świata, które zaplanowano w 2023 roku w Lizbonie.

- Światowe Dni Młodzieży to duchowa pielgrzymka młodych ku Chrystusowi, szukanie Go i pójście z Nim przez życie. Ich diecezjalne obchody mają wielkie znaczenie i wartość nie tylko dla młodych ludzi, którzy żyją w tym konkretnym regionie, ale dla całej lokalnej wspólnoty zgromadzonej przy swoim biskupie - diecezji, którą tworzą dekanaty, parafie i formujące się przy nich poszczególne wspólnoty - mówi ks. Zbigniew Sawiak, rejonowy duszpasterz dzieci i młodzieży.

Jan Paweł II, kiedy ustanawiał Światowe Dni Młodzieży, wyjaśnił, że “wszyscy młodzi muszą czuć, że Kościół im towarzyszy", co podkreślali również w swoim nauczaniu jego następcy: Benedykt XVI i Franciszek. - Również my chcemy realizować te zamierzenia i cele, widząc coraz bardziej potrzebę Kościoła jako towarzysza drogi dla młodego pokolenia. I właśnie w tym duchu pragniemy zorganizować tegoroczny Diecezjalny Dzień Młodzieży w naszej archidiecezji, aby był on rzeczywiście towarzyszeniem młodym na drodze wiary oraz kroczeniem razem z nimi, w Kościele i z Kościołem, ku Chrystusowi - dodaje ks. Sawiak.