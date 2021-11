Czego przy grobie bł. Wyszyńskiego mogą nauczyć się młodzi?  

We Mszy św. i modlitwie przy sarkofagu błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w archikatedrze warszawskiej uczestniczyli przedstawiciele akademickich duszpasterstw, wspólnoty i stowarzyszeń.

W homilii ks. Mateusz Milczarek, duszpasterz akademicki ze św. Anny zwrócił uwagę, że w czasach zamętu, "w jakich wydaje się obecnie żyć”, trudno jest rozpoznać głos Boga. Przykładem dla młodego pokolenia może być postać bł. Stefana Wyszyńskiego. - Choć dla większości z was to postać historyczna, warto wziąć z niej wzór - mówił.



Wyjaśnił, że kard. Wyszyński nie tylko walczył o człowieka i dla człowieka, ale przede wszystkim o miejsce Boga w społeczeństwie, rodzinie i osobistym życiu każdego.



- Dziś może uczyć nas, jak stawiać opór złemu. "Soli Deo” - "Tylko Bóg”, nie ma nikogo innego, nic więcej się nie liczy. Stawiając Boga na pierwszym miejscu, będziecie wiedzieć, jak przeżyć swoje życie, młodość, małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne. Jest tylko jedna droga, którą od samego początku zna Kościół: to Jezus Chrystus - "Soli Deo”. To jest jedyna walka, jaką musicie w życiu stoczyć - powiedział, dodając, że jedyną skuteczną pomocą i drogą jest Maryja, która pierwsza powiedziała Bogu "tak”.

- Jej błogosławiony Stefan Wyszyński zawierzył siebie i każdego człowieka, zwłaszcza swoich nieprzyjaciół, którzy go prześladowali - dodał.



Duszpasterz akademicki, przywołując patronów dnia: świętych Apostołów Szymona i Tadeusza zwrócił uwagę, że poszukiwanie swojego powołania jest jednym z głównych tematów podejmowanych w duszpasterstwie. W homilii zwrócił uwagę na sposób, w jaki bł. Wyszyński przeżywał swoją relację z Bogiem, który go powołał.

Na zakończenie liturgii młodzi złożyli kwiaty przy grobie błogosławionego prymasa i powierzyli się jego wstawiennictwu.



Od 29 października do 19 listopada do grobu bł. Stefana Wyszyńskiego będą pielgrzymować młodzi z poszczególnych dekanatów. Pielgrzymka zakończy się obchodami Diecezjalnego Dnia Młodzieży 20 listopada, przed niedzielą Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świątyni Opatrzności Bożej.