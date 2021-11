Z aplikacją na Stare Powązki  

Korzystający z aplikacji będą mieli dostęp do bieżących informacji o funkcjonowaniu nekropolii. Dzięki geolokalizacji dowiedzą się nie tylko, jak dojechać do cmentarza, ale również aplikacja pomoże odnaleźć i pokieruje do konkretnego grobu. - Aplikacja ma służyć każdemu, kto przekracza bramę Starych Powązek - podkreśla ks. Jacek Laskowski, proboszcz parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie.



Przydatną funkcją aplikacji będzie wyszukiwarka lokalizacji grobów na Starych Powązkach. Wyszukiwanie będzie możliwe zarówno po nazwisku osoby zmarłej, jej profesji, jak też według popularności wyszukiwania. Dzięki sprzężeniu z nawigacją aplikacja wskaże drogę do szukanego nagrobka na liczącym 44 hektary cmentarzu. - Aplikacja wykorzystuje bazę danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji wszystkich nagrobków, a było to możliwe dzięki współpracy Archidiecezji Warszawskiej z miastem stołecznym Warszawa - dodaje ks. Laskowski.



Aplikacja posiada też inne funkcjonalności jak np. przypominanie o rocznicach urodzin czy rocznicach śmierci osób pochowanych na Powązkach. Zainteresowanym dziejami Starych Powązek przybliży ich historię. - Aplikacja ma również służyć edukacji i poznawaniu historii tej wyjątkowej nekropolii - podkreśla ks. Jacek Laskowski.

Walorem edukacyjnym aplikacji są także propozycje spacerów tematycznych, na początek przygotowano prawie 20 scenariuszy. Odwiedzający nekropolię z aplikacją mogą przejść śladem znanych osób spoczywających na Powązkach, poznać ich biogramy, a także np. historię sztuki cmentarnej i jej symbolikę od XVIII do XXI wieku.