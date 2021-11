Pięć kroków do wolności  

Ursynowski Dom Miłosierdzia działa od kwietnia w domu parafialnym "Betania” przy parafii św. Tomasza Apostoła i jest czwartym na duchowej mapie Warszawy - po Józefowie, Mokotowie i Bielanach miejscem, w którym można skorzystać z posługi modlitwą uwolnienia, według modelu opracowanego przez Neala Lozano tzw. "pięciu kluczy”.

- Miejsce to jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę posługi modlitwą uwolnienia. Do Domów Miłosierdzia zgłasza się coraz więcej osób, które borykają się ze zniewoleniami duchowymi, nie radzą sobie w codzienności, są zagubione w życiu wiary, doświadczają walk duchowych czy zniewoleń fizycznych i potrzebują pomocy Kościoła - wyjaśnia s. Bartłomieja Sobczyk, niepokalanka, odpowiedzialna za tworzenie ursynowskiego Domu Miłosierdzia.

Na indywidualna sesję modlitewną do wybranego Domu Miłosierdzia może zapisać się każdy, kto odczuwa potrzebę uwolnienia. Na stronie www.dom.jezuici.pl można znaleźć listę adresów 22 Domów Miłosierdzia znajdujących się w całej Polsce, a także za granicą m.in. w Irlandii, Szkocji, Anglii, USA i Czechach.

W miesiącu w warszawskich placówkach przed pandemią z posługi korzystało kilkadziesiąt osób. - Najczęściej są to osoby, które mają złe doświadczenia z dzieciństwa np. przemocy w rodzinie, jej rozpadu, wykorzystania seksualnego czy bycia niechcianym dzieckiem, cierpią na depresję, lęki, dręczące myśli. Ale nie tylko. Wiele osób, które się do nas zgłasza, zmaga się z duchowymi skutkami zaangażowania w okultyzm, magię czy chodzenia do wróżki - mówi niepokalanka. - Jeśli jest taka potrzeba, kierujemy je do egzorcysty i współpracujących z nami psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów. Prowadzimy także konsultacje duchowe oraz rozeznajemy drogę uzdrowienia w obszarze zniewoleń - dodaje.