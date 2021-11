Wzór dla każdego. Rok św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego  

Juliusz Słowacki, który zmarł na jego rękach, miał dwie wizje: pierwsza dotyczyła wstąpienia na tron papieski Słowianina. Druga - powszechnego kultu i aureoli świętości wokół głowy swojego przyjaciela Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Obydwie się sprawdziły.

Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895) przeszedł do historii jako arcybiskup metropolita warszawski, zesłaniec w głąb Rosji, założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, duszpasterz ludu wiejskiego w Dźwiniaczce, pisarz ascetyczny.

- W roku 200-lecia narodzin naszego założyciela chcemy przede wszystkim sięgać do źródeł, czyli do pism, które po sobie zostawił, szczególnie do „Listów ascetycznych” pisanych z wygnania. W nocy z 21 na 22 listopada na Jasnej Górze chcemy dziękować za dzieło jego życia, a we wrześniu przyszłego roku uczestniczyć w rekonsekracji kościoła w Dźwiniaczce w diecezji lwowskiej, gdzie arcybiskup przebywał przez ostatnich 13 lat swojego życia - zapowiada s. Janina Kierstan, przełożona generalna zgromadzenia.

Przy współpracy Fundacji AVE powstaje również oratorium pt. „Mówiono o nim, że przegrał...”. Cykl spotkań przygotowywany jest także przez Muzeum Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, mieszczące się w skrzydle domu generalnego zgromadzenia, przy ul. Żelaznej 97.