Młodzi spotkają się w Świątyni Opatrzności Bożej  

Młodzi spotkają się 20 listopada o godz. 10 w Świątyni Opatrzności Bożej, w przededniu niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata, kiedy przypada 36. Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach.

Hasło tegorocznego ŚDM "Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” pochodzi z Dziejów Apostolskich. To słowa, które Jezus wypowiedział po nawróceniu św. Pawła i to właśnie ten fragment wyznaczy przebieg całego spotkania w Świątyni Opatrzności Bożej. - Chcemy, aby ten dzień był przede wszystkim modlitwą, aby Duch Święty uzdolnił nas do bycia świadkiem Chrystusa, a potem, żebyśmy potrafili świadczyć na różnych płaszczyznach - swoim życiem, ale też na poziomie znajomości Boga i Ewangelii. Bez tego nie da się świadczyć życiem. To musi objąć całego człowieka - mówi ks. Zbigniew Sawiak, rejonowy duszpasterz młodzieży.

Na spotkanie zaproszeni są wszyscy młodzi, którzy formują się we wspólnotach parafialnych: lektorzy, ministranci, duszpasterstwa młodzieży i akademickie, ale też uczniowie szkół średnich.

Podczas spotkania w Świątyni Opatrzności Bożej wysłuchają świadectwa 25-letniego Bartka oraz wezmą udział w adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z modlitwą uwielbienia, którą poprowadzi schola z duszpasterstwa akademickiego "Sandał”.

To spotkanie będzie również uroczystym zakończeniem Pielgrzymkowej Sztafety Młodych. Od końca października młodzi odwiedzali archikatedrę warszawską, aby podziękować za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. - Dzięki pielgrzymce nastąpiła integracja między parafiami, czego od kilku lat nie mieliśmy. Ufam, że będą z tego owoce. Chciałbym to powtarzać w innych miejscach - mówi ks. Sawiak.

Po raz pierwszy Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach będzie obchodzony w niedzielę Chrystusa Króla 21 listopada.