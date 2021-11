Św. Mikołaju, bardzo proszę o... ciepły koc  

Lista potrzebujących jest długa. W tym roku do udziału w bożonarodzeniowej inicjatywie szkolne i parafialne koła Caritas zgłosiły ponad 1,5 tys. osób mieszkających głównie na terenie diecezji warszawsko-praskiej - od Warszawy po Mińsk Mazowiecki. - To nie tylko ubogie rodziny, ale coraz częściej seniorzy czy osoby niepełnosprawne, które ze względu na pandemię mają utrudniony dostęp do rehabilitacji. W ubiegłym roku kilkaset zgłoszeń dotyczyło prośby o sprzęt do nauki zdalnej - mówi Katarzyna Rudnicka, koordynatorka "Wirtualnej Choinki” z Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Prośby pogrupowane są w kategorie wiekowe: prezent dla malucha, dziewczynek i chłopców w wieku przedszkolnym, szkolnym do 9 lat, seniorów i osób niepełnosprawnych. Przy każdej jest imię i wiek osoby potrzebującej. "Mikołaju, proszę Cię o buty zimowe na rzepy lub suwak, rozmiar 43", "Mikołaju, bardzo proszę Cię o telewizor. Jestem po udarze i to moja jedyna rozrywka", "Najbardziej marzę o nowym odkurzaczu, bo stary się zepsuł", "Mikołaju, proszę o opał na zimę i suchy prowiant", "Czy mógłbyś mi przynieść ciepły koc?" - to tylko kilka z setek próśb zamieszczonych na stronie www.wirtualnachoinka.pl.

- Założyciel Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki wielokrotnie mówił o godności człowieka, "Wirtualna Choinka” chce choć w części ją przywrócić - wyjaśnia K. Rudnicka.