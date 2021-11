Klerycy zapraszają na rekolekcje. "Bóg jest dawcą powołania"  

Rekolekcje dla rozeznających powołanie potrwają od piątku 26 listopada do niedzieli 28 listopada. "To okazja, aby wsłuchać się w słowo Boże i w jego świetle pomyśleć o przyszłości, bo to Bóg jest dawcą powołania" – tłumaczą na Facebooku klerycy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

To czas wspólnej modlitwy, katechez, ale również nawiązywania relacji, poznania księży pracujących w seminarium oraz kleryków. "Będziesz mógł też poznać innych mężczyzn, którzy noszą w sobie podobne pragnienia i dylematy. Rozmowa z nimi może pomóc Tobie i im" – wyjaśniają.

Jak podkreślają, takie rekolekcje to "nie czas presji czy wmawiania czegokolwiek", ale przede wszystkim wspólna modlitwa, aby uczestnicy "rozpoznali wolę Boga w swoim życiu i za nią poszli".

Do udziału w rekolekcjach są zaproszeni uczniowie dwóch ostatnich klas szkoły średniej, studenci, ale również osoby pracujące. "Podczas rekolekcji do modlitwy będą potrzebne Pismo Święte, długopis i notatnik" – dodają klerycy.

Zgłoszenia do udziału w rekolekcjach kliknij >>>FORMULARZ<<<