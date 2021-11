Człowiek jest najważniejszy - zbiórka dla potrzebujących na granicy  

Zbiórkę zainicjował wspólny apel podpisany m.in. przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza oraz przedstawicieli innych Kościołów i związków wyznaniowych. Czytamy w nim m.in.: „Sytuacja w strefie przygranicznej z jednej strony wywołuje dawno niespotykany odruch solidarności wobec potrzebujących i skrzywdzonych, z drugiej zaś budzi dyskusję o statusie uchodźców. Skomplikowana i wielowątkowa sytuacja, choć różnie postrzegana przez każdego z nas, nie powinna jednak przesłonić najważniejszego – Człowieka, któremu trzeba pomóc tu i teraz”.

Zbiórka Warszawy odbędzie się 27 i 28 listopada w godzinach 9-15 (a w niektórych lokalizacjach do godz. 18).

Zbiórka będzie prowadzona w:

PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 (przy wejściu głównym).

Czytelnia Biblioteki Publicznej w Ursusie – oddział „Czechowice” – ul. Plutonu AK „Torpedy” 47

Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8

Ogniska Starówka, ul. Stara 4 (Śródmieście)

Fablab Pobite Gary, ul. Błękitna 32 (Wawer)

Klub Absolwenta, ul. Marii Kazimiery 20 (Żoliborz). Tutaj zbiórkę prowadzić będą dorośli wychowankowie Klubu Absolwenta – osoby z niepełnosprawnościami.

parking przy Urzędzie Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70

OSiR Kompleks Sportowy, ul. Niegocińska 2a (Mokotów)

OSiR (boisko Orlik zadaszone balonem), ul. Kazimierzowska 58 (Mokotów)

Wolskie Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6

Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, ul. Gandhi 9

Urząd Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15 (parter)

Urząd Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20

Centrum Kultury i Aktywności, ul. Siarczana 6

Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1

Urząd Dzielnicy Rembertów, al. Chruściela 28 (parter)

Urząd Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43.

W sobotę 27 listopada i 28 listopada w godzinach 10-18 dary będzie przyjmować Centrum Lokalne Żoliborz ul. Rydygiera 6B, a w sobotę, w godz. 9-15 CH Atrium Promenada ul. Ostrobramska 75C (obok sklepu Carrefour)

Dary mieszkańców Warszawy trafią m.in. do Czeremchy, Białowieży, Hajnówki, które do wsparcia migrantów potrzebują przede wszystkim: wody w małych buteleczkach, mleka dla dzieci w proszku, smoczków do butelek, smoczków do ssania, butelek do rozrabiania mleka, koców termicznych, nutridrinków w saszetkach i słoiczków dla dzieci. Potrzebne są także: batoniki, suchary, wafle, herbatniki, chrupki, konserwy drobiowe lub rybne z możliwością otwarcia, makarony, cukier, płatki, dania instant tzw. gorący kubek (bez wieprzowiny) itp., zupki chińskie, puzzle, kolorowanki, kredki. Można przynosić również: buty zimowe dziecięce od najmniejszego rozmiaru do rozmiaru 38, skarpety dziecięce w tych samych rozmiarach, czapki, szaliki, rękawiczki dla dorosłych i dla dzieci, spodnie dresowe lub całe dresy dla dzieci, wszystkie rozmiary klapek pod prysznic, ciepłe kurtki zimowe dla dzieci dla osób dorosłych w różnych rozmiarach dla kobiet i mężczyzn.

Dobrze, aby były to rzeczy nowe lub o niewielkim stopniu zużycia.