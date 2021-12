Randka z mężem i... komórką  

Aplikacja "Randka Małżeńska 2.0”, której premiera miała miejsce pod koniec listopada, to multimedialna propozycja 24-dniowej pracy nad związkiem przygotowana przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie.

- "Niezgodność charakteru” to częsty powód rozpadu relacji. Dlatego postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw i rozłożyć miłość na czynniki pierwsze. Zapraszamy małżonków do rozmowy na 24 tematy tj. dialog, rodzinne i małżeński rytuały, przebaczenie, życiowe cele, języki miłości, pieniądze, teściowie, a także małżeńska modlitwa, budowanie duchowości małżeńskiej i znaczenie sakramentalnego małżeństwa - wyjaśnia Artur Kołaczek ze Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie.

Po wspólnym obejrzeniu multimedialnego warsztatu małżonkowie przez pięć dni osobno pracują nad zadanymi tematami. Szóstego dnia spotykają się na małżeńskiej randce, by podzielić się wnioskami. Cykl powtarza się cztery razy. Na końcu małżonków czeka niespodzianka.

- Naszym celem jest, by małżonkowie poprzez dialog wrócili do pierwszej miłości, doświadczenia raju, jakie towarzyszyło im na początku znajomości, coraz lepiej się rozumieli, a przede wszystkim budowali swoją relację w oparciu o ewangeliczne wartości. To także propozycja dla par, które przygotowują się do małżeństwa. Dla nich przygotowana jest osobna ścieżka - dodaje A. Kołaczek.

Każde zagadnienie prezentowane jest trzech krokach: po pierwsze widzieć - czyli dostrzec problem, po drugie - osądzić, czyli wysłuchać, co na dany temat mają do powiedzenia specjaliści, i po trzecie - działać. Do podjęcia pracy nad związkiem będą motywowały uczestników "Małżeńskiej Randki 2.0” m.in. świadectwa, filmowe etiudy oraz proponowane małżonkom zadania. - Uczestnicy projektu mogą samodzielnie wybrać czas i miejsce korzystania z zawartych w aplikacji treści, ustawić codzienne przypomnienie lub prowadzić notatki. Sami także decydują, kiedy są gotowi na kolejny krok - wyjaśnia.



Aplikacja "Randka Małżeńska 2.0” jest multimedialną kontynuacją zorganizowanej po raz pierwszy w 2010 r. samochodowej "Randki Małżeńskiej”, w której wzięło udział 12 tys. osób. W 2020 r. roku projekt został po raz pierwszy zrealizowany w postaci aplikacji, którą pobrało 5 tys. subskrybentów. Tegoroczny projekt jest jego udoskonaloną i poszerzoną wersją.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www.randkamalzenska.pl.