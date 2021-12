Dla niepełnosprawnych i bezdomnych  

Tegoroczna akcja charytatywna "Choinki Jedynki" jest już dwudziestą, a dochód z niej wesprze w połowie podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko", a w drugiej połowie Stowarzyszenie Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej.

- Prowadzimy 11 domów dla ludzi bezdomnych, którzy z różnych powodów nie mają gdzie spać, nie mają co jeść, nie mają gdzie się wymyć, nie mogą się dostać do lekarza. Wszystkich ich zapraszamy do naszych domów. To, co możemy im dać, to dach nad głową, łóżko, ciepłe jedzenie, ubranie. Mogą się wymyć i dostają pomoc medyczną. Ale ludzie bezdomni cierpią przede wszystkim dlatego, że nie mają nikogo. My żyjemy razem z nimi. Staramy się stworzyć razem z nimi rodzinę. W te święta będziemy spędzać Wigilię przy rodzinnym stole. Nasze domy, szczególnie jeden, to są bardzo stare budynki. Budynek, który chcemy wyremontować pochodzi z początku XX w. To była stara szkoła, którą dostaliśmy. Krok po kroku usiłujemy przystosować ten dom tak, aby każdy z naszych mieszkańców miał i wygodę, i miło, i czysto, i przyjemnie, i bezpiecznie. Na to potrzebujemy pieniędzy. Żyjemy i utrzymujemy się głównie z tego, że jest wielu ludzi dobrej woli, którzy chcą nam pomóc, którzy chcą uczestniczyć w wielkim łańcuchu dobroci serca. Za każdy grosz będziemy wdzięczni – mówi s. Małgorzata Chmielewska.

W tym roku na antenie Jedynki zostaną zlicytowane m.in.: kolczyki Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, bursztynowe, srebrne spinki do mankietów w kształcie Polski ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, koszulka siatkarza reprezentacji Polski Wilfredo Leóna Venero z autografami jego samego oraz kolegów z drużyny reprezentacji Polski, kopia układu okresowego z podpisem prof. Jurija Cołakowicza Oganessiana i srebrny znaczek z napisem "Og"anu, kurtka z musicalu "Grease", w której wystąpił w Teatrze Muzycznym "Roma" Łukasz Zagrobelny czy tryptyk zdjęć wykonanych przez Arkadiusza Gołębiewskiego postaciom, które wpłynęły na jego rozwój artystyczny.