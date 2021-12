(Nie) spiesz się…  

Pod hasłem "Spiesząc się…” w Domu św. s. Faustyny w Ostrówku 11 grudnia odbędzie się adwentowe "Zanurzenie w Słowo”. Motywem dnia skupienia będzie fragment Ewangelii, w którym Matka Boża udaje się z pośpiechem do Elżbiety. - Tytuł jest nieco prowokacyjny - zaprasza do zatrzymania się, choćby na jeden dzień i przyjrzenia się w kontekście słowa Bożego swojemu zabieganiu. Co się za nim kryje? Komu i czemu służy? Jakie są jego motywy? Podczas rozważań możemy pytać Boga o swój rytm dnia, o to co się Jemu w nim podoba, a co nie. Przewodniczką w tym czasie będzie dla nas Maryja, która także się spieszyła. Biegła do Elżbiety, by wspólnie uwielbić Boga - wyjaśnia s. Rachela Waszkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

- Dopiero po zatrzymaniu się i posłuchaniu głosu Boga możemy bardziej świadomie wybierać, po co i dlaczego tak bardzo się spieszymy - dodaje.

Dni skupienia wokół fragmentów Słowa Bożego odbywają się w Domu św. s. Faustyny co dwa miesiące. - To nie tylko czas wyciszenia z dala od miejskiego zgiełku, ale przede wszystkim nauka rozważania i modlitwy Pismem Świętym metodą lectio divina - mówi s. Rachela Waszkiewicz. - Zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek i stopień zaawansowania w lekturze słowa Bożego. Wystarczy wziąć ze sobą Pismo Święte, notatnik i mieć pragnienie spotkania się z Bogiem w ciszy swojego serca - dodaje.

W rytm dnia wpisane są posiłki, czas na spacer, osobistą modlitwę, Mszę św., spowiedź i adorację Najświętszego Sakramentu. - Chcemy, by adwentowe "Zanurzenie w Słowo”, było także zachętą i pomocą do codziennej praktyki lektury Pisma Świętego. Wierne czytanie słowa Bożego rodzi bliską relację z Bogiem, poprzez lekturę uświadamiamy sobie, że On jest i działa w naszym życiu. To odkrycie rodzi głęboką radość, którą jak Maryja, chcemy zanieść drugiemu człowiekowi - podsumowuje siostra z Ostrówka.