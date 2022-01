Rusza "Bieganie z Dobrą Nowiną"  

Uczestnicy inicjatywy "Bieganie z Dobrą Nowiną” będą wyruszać sprzed kościoła św. Aleksandra przy pl. Trzech Krzyży w każdą sobotę o godz. 10. Następnie wyruszą na wspólny jogging ok. 6 km trasą w okolicy Łazienek Królewskich i bulwarów.

"Skończymy w jakiejś kawiarni na pl. Trzech Krzyży, popijając kawkę czy herbatkę, czytając Ewangelię z dnia, którą daje Kościół, i każdy mówi coś o tej Ewangelii. Pomyślałem też, że w duchu synodu i tego, co mówi papież Franciszek, że Kościół jest »Kościołem w drodze«, to jest właśnie Kościół w drodze par excellence" - mówił w rozmowie z Radiem Warszawa wikariusz parafii św. Aleksandra ks. Bartosz Kuczmarski.



Tempo biegu jest umiarkowane, dostosowane do uczestników. Jak dodał kapłan, tak samo powinno być we wspólnocie Kościoła, w którym każdy ma inną relację z Panem Bogiem. Duchowny dodał, że ważne jest, by czasami zwolnić tempo i odnaleźć tych, którzy w Kościele "biegną” wolniej. "Kościół powinien o tym pamiętać" - zaznaczył ks. Kuczmarski.