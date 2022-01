Pierwodruk Biblii Wujka i Wulgata z drzeworytem Albrechta Dürera  

Księgozbiór Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie liczy ponad 300 tys. książek. Są wśród nich niezwykle cenne, zabytkowe księgi, przechowywane w magazynie zbiorów specjalnych, które tylko z wyjątkowych powodów są udostępniane i pokazywane. Również dlatego, że wiele z nich wymaga specjalistycznej, kosztownej konserwacji.

– Posiadamy dwa inkunabuły, czyli najwcześniejsze drukowane księgi, które powstały przed 1501 r. Wyglądem zewnętrznym, krojem czcionek, układem kolumn naśladują one książki rękopiśmienne – wyjaśnia kustosz biblioteczny dr Maciej Matraś. – Najstarszy nasz inkunabuł to Zophihlogium Jacobusa Magni lub Jacques’a Legranda wydany ok. 1475 w Strasburgu. Drugi to Fortalitium fidei napisany przez Alphonsusa de Spina, a wydany w Norymberdze w 1494 r. – wyjaśnia.

Te dwa inkunabuły powstały więc zaledwie kilkadziesiąt lat po druku pierwszej księgi przez Johannesa Gutenberga, co stało się w 1440 lub 1450 r.

Starych druków, wydanych w latach 1501-1800 Biblioteka UKSW posiada około tysiąca. Kolekcję tworzą: 68 druków z XVI wieku, 318 z XVII wieku oraz 528 z XVIII wieku. Reprezentują one wszystkie dziedziny ówczesnej wiedzy, z przewagą piśmiennictwa o charakterze religijnym. Dominują dzieła o charakterze teologicznym, prawniczym (zarówno świeckim, jak i kanonicznym), homiletycznym, filozoficznym, historycznym oraz liturgicznym i talmudycznym, a także encyklopedycznym i słownikowym.

Niemal połowa kolekcji to spadek po bibliotekach Wydziałów Teologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, które po rozwiązaniu ich w 1954 r. przez władze komunistyczne, stały się podstawą utworzenia Akademii Teologii Katolickiej.