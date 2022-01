Babciu, dziadku - sto lat!  

Co czwarty mieszkaniec Mazowsza ma powyżej 60 lat. Na dziesięciu seniorów sześć stanowią kobiety, a zaledwie czterech - mężczyźni. Z okazji Dnia Babci i Dziadka Urząd Statystyczny w Warszawie podał kilka ciekawych liczb.

Według danych GUS, na Mazowszu liczba ludności w wieku 60 lat i więcej wyniosła według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. 1 mln 359 tys. i w stosunku do poprzedniego roku niemal się nie zmieniła. Oznacza to, że udział seniorów w ogólnej liczbie ludności wyniósł 25,1 proc. W podziale na płeć, mężczyźni stanowili 41,1 proc., a kobiety - 58,9 proc. Aż 68,1 proc. seniorów mieszka w mieście, a 31,9 proc. - na wsi. W samej Warszawie mieszka 485,6 tys. osób starszych (spadek o 0,9 proc. w stosunku do poprzedniego roku), a ich udział w ogólnej liczbie ludności wyniósł 27,1 proc.

Na Mazowszu w ciągu całego roku osobom powyżej 65. roku życia udzielono ponad 7,1 mln porad w podstawowej opiece zdrowotnej, w tym ponad 38 proc. stanowiły teleporady. O 12 proc. spadła liczba wizyt u specjalistów. Z powodu COVID-19 zmarło 4,2 tys. osób w wieku 65 lat i więcej. Stanowiło to 83,6 proc. ogółu zgonów z powodu koronowirusa. W samej Warszawie z powodu COVID-19 zmarło 1,4 tys. seniorów, co stanowiło 88,7 proc. ogółu zgonów na koronawirusa.

GUS podał również, jaki był udział osób powyżej 60. roku życia w ogólnej liczbie osób uczestniczących w działalności centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Członkowie kół, klubów i sekcji to w 35,8 proc. seniorzy (spadek o 1,9 p. proc.), członkowie grup artystycznych - 19,7 proc. (wzrost o 0,4 p. proc.) i absolwenci kursów - 15,0 proc. (spadek o 5,6 p. proc.). Udział czytelników zarejestrowanych w bibliotekach publicznych w wieku powyżej 60. roku życia w ogólnej liczbie czytelników w województwie mazowieckim wyniósł 16,9 proc. (wzrost o 1,5 p. proc.).